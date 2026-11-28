Від рахунку звільняють лише через руйнування, аварію на мережах або відключення.

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Хто може не платити за доставку газу / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Плату за доставку газу нараховують навіть без споживання

Мінімальний обсяг для розрахунку - від 39 до 314 кубометрів на рік

Закон звільняє від рахунку лише у трьох випадках

Українцям, які тимчасово не живуть удома й не користуються газом, у грудні 2026 року все одно нараховуватимуть плату за його розподіл. Закон звільняє від цього рахунку лише у трьох випадках. Тариф на сам газ і порядок оплати не змінюються: як і раніше, приходитимуть два рахунки, один за спожите паливо, другий за доставку. Про це повідомляє Харківська філія "Газмережі".

Друга платіжка обов'язкова навіть тоді, коли лічильник за місяць не зрушив з місця. У газорозподільній компанії пояснюють це тим, що мережі обслуговують безперервно. Так оселя завжди готова до подачі газу, і власнику не доводиться писати заяви чи чекати на підключення.

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"Тому, плата за розподіл газу нараховується всім споживачам, чиї домоволодіння приєднані до газорозподільної системи", - наголошують у "Газмережах".

Як розраховується платіж

Щомісячну суму рахують за формулою: річне споживання за попередній газовий рік ділять на 12 і множать на тариф оператора газорозподільної мережі (ГРМ). Якщо за рік не використали жодного кубометра, нулів у рахунку однаково не буде. Діє обов'язкова мінімальна плата.

Цей мінімум залежить від газового обладнання в оселі:

39 кубометрів на рік, якщо є лише газова плита;

126 кубометрів на рік, якщо газ потрібен для приготування їжі та нагрівання води;

314 кубометрів на рік, якщо газом ще й опалюють будинок.

Саме цей обсяг підставляють у формулу щомісячного платежу.

Коли рахунку за доставку не буде

Не виставляти рахунок за розподіл газу дозволяють лише три ситуації:

житло зруйноване або пошкоджене обстрілами й газом користуватися неможливо;

у населеному пункті пошкоджені газорозподільні мережі, і будинки поруч залишилися без газу;

споживач розірвав договір з газорозподільною компанією, і оселю фізично від'єднали від мережі.

Відтоді домогосподарство більше не вважається споживачем, тож рахунок йому не нараховують. Якщо власник згодом захоче знову підключити газ, після всіх процедур плата за доставку знову стане обов'язковою.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Коли тарифи на комуналку можуть переглянути

Енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея'" Геннадій Рябцев говорив, що ризик перегляду комунальних тарифів в Україні після завершення дії воєнних обмежень справді існує, однак говорити про неминучий різкий стрибок поки передчасно.

За його словами, чинне законодавство забороняє підвищувати тарифи на розподіл газу, теплову енергію та гарячу воду для населення під час воєнного стану і ще протягом шести місяців після його завершення.

"Я очікую не стільки тарифного вибуху, скільки перегляду всієї моделі фінансування комунальної та енергетичної інфраструктури", - зазначив він.

Комунальні тарифи - останні новини

Як повідомляв Главред, уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня 2027 року, тобто фактично до кінця опалювального сезону.

Мешканці Закарпаття, які проживають у квартирах і будинках з електроопаленням, мають право платити за світло втричі менше – 1,32 замість 4,32 грн/кВт*год. Пільговий тариф діятиме з 1 жовтня і аж до 30 квітня 2027 року, але лише на перші спожиті 2000 кВт*год.

Водночас Україна може розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та газ для побутових споживачів у 2027 році після створення механізмів соціального захисту населення.

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