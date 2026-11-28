Зеленський нагадав про голод 1921–1923 років, Голодомор-геноцид 1932–1933 років та голод 1946–1947 років, жертвами яких стали мільйони українців.

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Зеленський висловився щодо Голодомору / колаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Зеленський також закликав українців зберігати єдність

Тоталітарний режим прирік на голодну смерть мільйони невинних людей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва успадкувала ненависть до українського народу та прагнення знищити його, знову зробивши це частиною державної політики Росії. Про це глава держави написав у Facebook у суботу, 28 листопада, у День пам’яті жертв Голодоморів.

Зеленський нагадав про голод 1921–1923 років, Голодомор-геноцид 1932–1933 років та голод 1946–1947 років, жертвами яких стали мільйони українців.

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"Згадувати боляче. Пробачити неможливо. І взагалі не існує слів, якими можна описати трагедію болю й мук, які українці були змушені пережити спочатку у 1921, 1922, 1923 роках. Потім у найтемніші 1932–1933 роки Голодомору-геноциду. І врешті-решт – у 1946–1947 роках голоду, коли здавалося, що після жахіть Другої світової війни такі злочини вже точно не повинні повторитися", – написав президент.

За його словами, тоталітарний режим прирік на голодну смерть мільйони невинних людей – дітей, жінок і чоловіків. Причиною переслідувань, підкреслив Зеленський, було їхнє українське походження.

Глава держави також провів паралель між злочинами радянського режиму та нинішньою політикою Росії, заявивши, що Москва знову прагне знищити Україну та її народ.

"Ненависть і бажання знищити український народ – усе це успадкувала Москва і знову зробила частиною своєї політики. Ми знову бачимо такий самий російський намір стерти Україну й українців з лиця землі та зробити це найжорстокішими методами, які протягом років після Голодоморів холоднокровно відточував Кремль на нашому та інших народах", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що на українських територіях, куди входить російська армія, руйнується звичне життя. За його словами, Україна знову змушена протистояти російській агресії, яка несе смерть і руйнування.

Зеленський також закликав українців зберігати єдність і вшанувати пам’ять жертв Голодоморів традиційною акцією "Запали свічку". Він нагадав, що в суботу, 28 листопада, о 16:00 свічки пам’яті мають запалити у вікнах будинків в Україні та інших країнах, де живуть українці.

"Поки ми запалюємо це світло, пам’ять про них не згасне. Поки робимо це, знаємо: нас намагалися знищити, замучити, принизити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати жахливі злочини назавжди. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми сумнівалися, не пам’ятали або пробачили їм. Не змогли. І не зможуть. Вічна пам’ять усім невинним жертвам!" – підсумував президент.

Останні заяви Зеленського

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський обговорив із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою окремі кадрові питання у військовій сфері та анонсував нові призначення. Їх проведуть спільно з міністром оборони України та головнокомандувачем ЗСУ.

Зеленський заявив українським командирам, що хоче повного знищення Кримського мосту, тому Київ готує ще один удар по споруді.

Зеленський досі не отримав від президента США Дональда Трампа чіткої відповіді, чи бачать у Вашингтоні Україну в НАТО. За його словами, зараз на переговорах йдеться про гарантії безпеки, а не про членство в Альянсі.

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