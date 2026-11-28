Проблеми з постачанням електроенергії та води почалися після гучних вибухів.

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Ворог серед білого дня вдарив по столиці БПЛА / Колаж: Главред, фото (ілюстративні): скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ атакувала столицю безпілотниками

Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури

У деяких киян після атаки зникли світло та вода

Країна-агресор Росія вдень 28 листопада атакувала Київ дронами. Близько 13:48 у місті прогриміли вибухи. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

Згодом місцеві жителі у соцмережах повідомили про перебої з електро- та водопостачанням. Кличко підтвердив, що з подачею світла та води справді можуть виникати проблеми.

відео дня

"У Києві влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Фахівці оперативно зʼясовують ступінь пошкоджень", - додав він.

Оновлено. Станом на 14:33 у Києві повторно оголосили повітряну тривогу через дронову загрозу. Повітряні Сили повідомили про реактивний БпЛА курсом на Київ з північного сходу.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Більшість киян може залишитися без води

Главред писав, що за словами експерта з питань енергетики Станіслава Ігнатьєва, інфраструктура Києва виявилася недостатньо підготовленою до холодного сезону, особливо в питаннях стабільного забезпечення населення теплом.

У столиці резервних потужностей недостатньо, що створює додаткові ризики для роботи комунальних систем. Зокрема, під час відключення електроенергії мешканці столиці можуть одночасно залишатися без не лише електрики, а й водопостачання.

Українські міста готують до можливих перебоїв із водою

Главред писав, що в українських містах з населенням понад 100 тисяч осіб мають підготувати плани дій на випадок аварій на каналізаційних насосних станціях.

Йдеться, зокрема, про графіки можливих перерв у водопостачанні, організацію пунктів розливу питної води та оперативне інформування мешканців. Відповідні заходи передбачені розпорядженням Кабінету міністрів України.

Удари РФ по Києву - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія пізно ввечері 25 листопада атакувала Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі столиці було зафіксовано щонайменше три влучання.

Напередодні у Шевченківському районі Києва пізно ввечері 24 листопада уламки російського безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок, сталася пожежа.

Раніше, 23 листопада, роосійські війська атакували Київ ударними безпілотниками. У кількох районах столиці зафіксували наслідки падіння уламків, постраждали люди.

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