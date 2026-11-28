Білки не впадають у сплячку, а гріються в гайнах із листя, гуртуючись і загортаючись у пухнастий хвіст.

https://glavred.net/nauka/de-splyat-bilki-vzimku-i-chomu-ne-zamerzayut-poyasnennya-ekspertiv-video-10816247.html Посилання скопійоване

Де сплять білки взимку і чому не замерзають / Колаж: Главред, фото: pexels.com

Ви дізнаєтеся:

Де ховаються білки в морози і чи впадають вони в сплячку

Як не дати білкам оселитися на горищі

Чим погодувати білку взимку, щоб їй допомогти

Деревні білки взимку сплять там само, що й у теплі місяці, - у гніздах на гілках або в дуплах дерев. На відміну від бурундуків і бабаків, вони не впадають у сплячку, а пережидають найлютіші морози в утеплених укриттях, збиваючись у групи й загортаючись у пухнастий хвіст. Про це розповіли натураліст Національної федерації дикої природи США Девід Мізеєвскі та колишній ліцензований агент із контролю диких тварин штату Мен Даг Еллі, передає Martha Stewart.

Де сплять білки взимку

За словами Мізеєвскі, деревні білки зазвичай ночують у гніздах, які самі будують на гілках, або в дуплах. Такі гнізда, які в Україні називають гайнами, звиті з листя й гілочок і вистелені м'якими матеріалами - мохом, подрібненою корою або шерстю.

відео дня

Коли природних укриттів бракує, білки пробираються на горища, у димарі чи сараї. Натомість бурундуки, бабаки та наземні види білок зимують у підземних норах.

В Україні найпоширеніша білка звичайна, або вивірка, - типовий деревний вид, який теж не засинає на зиму.

Як білки зимують і не замерзають?

Щоб пережити морози, мало знайти вдале сховище. До зими білки нагулюють жировий запас і обростають густим хутром, а в найхолодніші дні об'єднуються, щоб гріти одна одну.

Мізеєвскі пояснює, що різні види обирають різні стратегії виживання.

"Як ссавці, білки вкриті хутром, яке допомагає захистити тіло від холоду. Наземні види рятуються від морозів, впадаючи в сплячку під землею, а деревні білки збиваються докупи в гніздах, утеплених сухим листям, щоб ділитися теплом", - каже натураліст.

Для додаткового захисту білки загортаються в густий хвіст, як у ковдру, і пережидають найхолодніші дні в гнізді. Назовні вони виходять переважно в найтепліші години ближче до полудня - тоді й шукають їжу та свої осінні запаси.

Дивіться відео - Як виживають у морози наземні родичі білок - арктичні ховраки:

Як не пустити білок на горище взимку?

Еллі радить діяти на випередження: закрити всі можливі ходи до того, як тварини їх знайдуть. Якщо білки вже оселилися в будинку, варто звернутися до місцевої служби охорони дикої природи.

Насамперед слід оглянути дах, карнизи та вентиляційні отвори і закрити щілини міцною металевою сіткою, а не пластиком чи монтажною піною. Водночас експерт застерігає від поспіху.

"Білки розмножуються кілька разів на рік, тож перш ніж закривати наявні активні ходи, порадьтеся з біологом, який займається дикою природою", - наголошує Еллі.

Ще одна порада - обрізати гілки щонайменше на 3,7 метра від будинку. За словами Еллі, руда чи сіра білка здатна стрибнути з дерева на дах на 1,8-3 метра, а летяга - пролетіти ще більшу відстань.

"Опинившись на даху, білка обстежить і використає будь-який отвір завбільшки з монету в пів долара - для зберігання їжі, гнізда або як тимчасову схованку від хижаків чи негоди", - пояснює він.

Що довше тварини там перебувають, то активніше прогризають собі зручніший прохід, пошкоджуючи дерев'яні конструкції та електропроводку. Окремий ризик - димар: гніздо з легкозаймистих матеріалів і запаси їжі в ньому можуть спричинити пожежу, тому Еллі радить встановити на димар захисну сітку.

"Білки можуть пролазити крізь напрочуд малі щілини й прогризати чимало міцних матеріалів, тож варто розглянути просічну або зварну сталеву сітку калібру 14-18", - додає експерт.

Для дрібних щілин підійде сталева вата: гризти її білкам неприємно, і зазвичай вони відступають після одного-двох укусів. Годівниці для птахів варто вішати на відстані 4,5-6 метрів від стін, а сміттєві баки й корм для домашніх тварин - щільно закривати.

Чим погодувати білку взимку?

Білки пристосовані до морозів, але кілька простих змін у дворі можуть полегшити їм зимівлю. Мізеєвскі радить не прибирати восени все опале листя, адже білки утеплюють ним свої гнізда. Ще один варіант - закріпити міцний дерев'яний будиночок високо на стовбурі дорослого дерева.

Щоб підгодувати тварин, експерти радять:

несолоні горіхи в шкаралупі - волоські, пекан, лісові;

жолуді;

насіння соняшнику;

неглибоку миску зі свіжою водою або поїлку з підігрівом.

Корм краще розкладати подалі від будинку, щоб не привчати білок до житла. Також варто відмовитися від агресивної хімії та отрут на газоні: шукаючи їжу в снігу та ґрунті, білки легко можуть отруїтися.

Як повідомляв Главред, британське видання Mirror розповіло, за якої температури собакам небезпечно виходити на вулицю. Зимові прогулянки корисні для домашніх тварин, однак мороз вимагає від власників особливої уваги. За певних погодних умов навіть звичний вигул може зашкодити здоров'ю улюбленця.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред