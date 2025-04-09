Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

У Путіна є три цілі на Покровському напрямку: в ISW розкрили деталі

Анна Ярославська
9 квітня 2025, 08:01
723
За останні 13 місяців армія РФ втратила понад п'ять дивізій танків і тисячі солдатів під час наступу на Покровськ і спроб захопити місто.
Покровськ, ЗСУ
ЗСУ зривають плани РФ біля Покровська - ISW / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Головне:

  • В окупантів є три цілі на Покровському напрямку
  • Армія РФ втратила понад п'ять дивізій танків і тисячі солдатів
  • Путін не відмовився від ідеї захопити всю Україну військовим шляхом

Російська окупаційна армія намагається штурмувати з трьох напрямків на Покровському напрямку, але стикається з контрударами ЗСУ та атаками безпілотників. За 13 місяців спроб захопити Покровськ окупанти зазнали серйозних втрат. В Інституті вивчення війни розповіли, що відбувається на фронті.

Як пишуть аналітики ISW, зараз російські війська переслідують три окремі тактичні цілі на Покровському напрямку.

відео дня

Речник оперативно-тактичного угруповання "Хортиця" майор Віктор Трегубов 7 квітня заявив, що російські війська намагаються перерізати трасу Т-0504 Покровськ-Костянтинівка на північний схід від Покровська, обійти місто із заходу та наступати в напрямку Новопавлівки.

Росіяни досягають обмежених успіхів на північному сході від Покровська в напрямку траси Т-0504 і на південний захід від Покровська в напрямку Новопавлівки.

Однак ворог намагається просунутися безпосередньо на південь і південний захід від Покровська, де українські війська зосередили більшість своїх контратак у лютому, березні та на початку квітня 2025 року.

Ситуація на Покровському напрямку
Ситуація на Покровському напрямку / understandingwar.org

Наступальні дії на північний схід від Покровська підтримують як поточні зусилля росіян з оточення міста зі сходу та заходу, так і зусилля з тиску на Костянтинівку з півдня через просування вздовж траси Т-0504 та ліквідацію українських позицій на південний захід від Торецька.

Зазначається, що за останні місяці ворог досяг лише незначних успіхів у напрямку Костянтинівки. Також за останні два місяці окупанти не досягли значних успіхів на північний схід від Покровська і просунулися лише на п'ять-сім кілометрів на північ від Воздвиженки.

Ситуація на південь і південний захід від Покровська залишається надзвичайно динамічною на тлі активізації російських наступальних операцій та локальних контратак ЗСУ та операцій з використанням безпілотників у цьому районі.

На захід від Покровська втрати російської техніки потроїлися від початку переговорів США, України та Росії про припинення вогню.

За останні тижні російські війська дещо просунулися ближче до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями внаслідок механізованих атак у цьому районі, особливо на захід від Преображенки (на південний захід від Покровська). На момент формування цього звіту ISW, росіяни ще не просунулися на решту три кілометри вглиб Дніпропетровської області.

У ISW переконані, що російські війська досягли лише незначних успіхів на Покровському напрямку завдяки локалізованим українським контратакам і кращій інтеграції українських наземних і безпілотних сил.

"ISW раніше зазначав, що українські безпілотники зіграли ключову роль у захисті від російського наступу на Покровському напрямку та вздовж усієї лінії фронту протягом останнього року. Хоча Україна має розв'язати проблеми з моральним духом, формуванням сил і підготовкою, щоб повністю зупинити російський наступ у Донецькій області", - йдеться у звіті.

При цьому окупаційна армія зазнала величезних втрат. За останні 13 місяців армія РФ втратила понад п'ять дивізій танків і тисячі солдатів під час наступу на Покровськ і спроб захопити місто.

У Путіна є три цілі на Покровському напрямку: в ISW розкрили деталі
Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Чого домагається Путін

Аналітики пишуть, що російські наступальні операції для захоплення Покровська і наступу на Костянтинівку підкреслюють рішучість президента РФ Володимира Путіна захопити всю Україну військовим шляхом за будь-яку ціну, якщо йому не вдасться зробити це шляхом переговорів.

За оцінками ISW, російська оборонно-промислова база (ОПБ) не може виробляти нові бронемашини та артилерійські системи такими темпами, які можуть компенсувати поточні темпи російських втрат у середньо- і довгостроковій перспективі.

"Майбутні російські атаки на Покровськ і Костянтинівку та вглиб них призведуть лише до більших втрат у живій силі та матеріальних засобах, якщо російські військові взагалі здатні проводити такі операції після значних втрат бронетехніки та особового складу за останні три роки бойових дій", - йдеться у звіті.

Водночас Путін і військове командування РФ, схоже, сповнені рішучості захопити Покровськ і атакувати Костянтинівку. У такий спосіб ворог намагається захопити пояс фортець (50-кілометрову лінію з чотирьох міст - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка), на що росіяни можуть витратити кілька років за умови продовження допомоги Заходу для України.

У ISW продовжують вважати, що Путін не зацікавлений у припиненні війни та має намір продовжувати воювати, поки не досягне своїх цілей в Україні.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, за даними DeepState за 6 квітня російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Інститут вивчення війни писав, що з осені 2024 року темпи російського наступу в Україні стабільно знижуються. За березень ЗС РФ просунулися лише на 143 квадратних кілометри, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців.

Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що Силам оборони України, ймовірно, доведеться вийти з Торецька Донецької області. Бої в місті тривають 9 місяців, і ворог заплатив шалену ціну за просування на 8-9 км у глибину.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Найбільше дісталося Дніпру: що відомо про наслідки нічної атаки дронів

Найбільше дісталося Дніпру: що відомо про наслідки нічної атаки дронів

09:02Війна
На перебудову - мінімум рік. Чому ідею з яслами в Україні буде складно реалізувати

На перебудову - мінімум рік. Чому ідею з яслами в Україні буде складно реалізувати

09:00Аналітика
Губернатори РФ б’ють на сполох: під атакою аеродром "Моздок" і ще пару цілей

Губернатори РФ б’ють на сполох: під атакою аеродром "Моздок" і ще пару цілей

08:28Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Уперше після відходу зі Студії Квартал-95: Олена Кравець повертається на сцену

Уперше після відходу зі Студії Квартал-95: Олена Кравець повертається на сцену

"Трамп запустив цунамі, РФ не врятувати": коли Кремль може відмовитися від війни

"Трамп запустив цунамі, РФ не врятувати": коли Кремль може відмовитися від війни

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 квітня (оновлюється)

3 знаки зодіаку, які можуть несподівано розбагатіти до кінця квітня

3 знаки зодіаку, які можуть несподівано розбагатіти до кінця квітня

Останні новини

09:10

Як одягатися стильно і молодше після 40: п'ять крутих підказок від дизайнерки

09:02

Найбільше дісталося Дніпру: що відомо про наслідки нічної атаки дронівФото

09:00

На перебудову - мінімум рік. Чому ідею з яслами в Україні буде складно реалізувати

08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 квітня (оновлюється)

08:47

Поворотна точка: 3 знаки зодіаку, на яких навесні чекають великі зміни

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
08:28

Губернатори РФ б’ють на сполох: під атакою аеродром "Моздок" і ще пару цілей

08:18

Карта Deep State онлайн за 9 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

"Позиція не відповідає": зрадниця Лоліта нарвалася на нові проблеми

08:01

У Путіна є три цілі на Покровському напрямку: в ISW розкрили деталі

Реклама
07:30

"В нас новий член родини": Олександр Пономарьов поділився щастям

06:55

Пожежі та поранені: Харків був під масованою атакою дронівФотоВідео

06:12

Гороскоп на завтра 10 квітня: Дівам - важливі новини, Терезам - подарунок

05:50

Містика, та й годі: знайдіть вампіра серед людей за 7 секунд

05:29

Місячний календар на 9 квітня: як не зруйнувати гармонію та притягнути щастя

05:27

Що можна зробити зі старого телевізора: цікаві ідеї

05:10

В Україні вперше представили дрон, який збиває ШахедиВідео

05:02

Як легко та швидко почистити яйця: відомий шеф-кухар поділився своїм секретомВідео

04:44

Підготовча операція вже триває: Світан - про те, що відбувається на Брянщині

04:35

Простуда чи застуда – як правильно: вчителька пояснила помилкуВідео

04:00

Багато хто бачив, але знають одиниці: чому в авто є маленьке трикутне вікно

Реклама
03:33

Хто справжня дружина: тест на IQ потрібно пройти за 7 секунд

03:33

Хто справжня дружина: тест на IQ потрібно пройти за 7 секунд

01:41

На порядку денному України немає: РФ і США проведуть нові переговори в Стамбулі

01:30

"Квітучий у ночі жасмин": який вигляд має могила Девіда Лінча

01:00

Психологічний тест на характер: зображення визначить ваші сильні сторони

00:45

"Китай - спонсор РФ у війні": у США відреагували на полонених китайців

00:03

Щомісяця 944 гривні: хто з пенсіонерів може отримати доплату у 2025 році

08 квітня, вівторок
23:59

Удар по Кривому Рогу: США в ООН дорікнули РФ за порушення зобов'язань

23:58

"Магоні з Поліцейської академії" Стів Гуттенберг розлучається з дружиною - деталі

23:27

Пошкоджені будинки та машини, почались пожежі: Дніпро під масованою атакою "Шахедів"Відео

23:21

Позбавив остаточно: король Чарльз знову відштовхнув Гаррі

23:15

Зачепить всіх власників карток: Ощадбанк ухвалив важливе рішення

23:12

"Було боляче": Мадонна помирилася з Елтоном Джоном після 20 років ворожнечі

22:51

У РФ формують штурмовиків із хворих на гепатит і ВІЛ - Волошин

22:44

Наступ РФ розпочався вже давно: що відбувається на фронті та де штурмують окупанти

22:25

Так тримати: Захарова поставила Аллу Пугачову у приклад всім росіянам

22:20

Зміни зачеплять всіх водіїв: в Україні вводять нові правила з 1 травня

22:02

"Питання життя або смерті": Меган Маркл повідомила про свою страшну хворобу

21:47

"У Трампа сталевий хребет": президент США ввів 104% мита проти Китаю

21:31

Де заховався кіт: лише супер-інтелектуали знайдуть його за 5 секунд

Реклама
21:28

Червона розмітка: що означає незвичне нововведення на дорогах

21:11

Потужні вибухи і пожежі: Харків під атакою російських дронів

21:00

Яка різниця між коричневими та білими яйцями: розставлено всі крапки над "і"

20:59

Перестав ходити, почалася задишка: за день до виходу з колонії Єфремову стало погано

20:51

Коли сіяти моркву в 2025: сприятливі дні та місячний календар

20:37

Долар різко подешевшає: наскільки знеціниться американська валюта і яка причина

20:28

Чому українські овочі дорогі, а на полицях — імпорт: чесна відповідь експертаВідео

20:27

Як саме вас бачать люди: тест від астролога по даті народження

19:59

Уперше за десятки років: на кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску

19:49

"Бомби уповільненої дії": які 5 приладів треба завжди виймати з розетки

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти