У Путіна є три цілі на Покровському напрямку: в ISW розкрили деталі

Російська окупаційна армія намагається штурмувати з трьох напрямків на Покровському напрямку, але стикається з контрударами ЗСУ та атаками безпілотників. За 13 місяців спроб захопити Покровськ окупанти зазнали серйозних втрат. В Інституті вивчення війни розповіли, що відбувається на фронті.

Як пишуть аналітики ISW, зараз російські війська переслідують три окремі тактичні цілі на Покровському напрямку.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Хортиця" майор Віктор Трегубов 7 квітня заявив, що російські війська намагаються перерізати трасу Т-0504 Покровськ-Костянтинівка на північний схід від Покровська, обійти місто із заходу та наступати в напрямку Новопавлівки.

Росіяни досягають обмежених успіхів на північному сході від Покровська в напрямку траси Т-0504 і на південний захід від Покровська в напрямку Новопавлівки.

Однак ворог намагається просунутися безпосередньо на південь і південний захід від Покровська, де українські війська зосередили більшість своїх контратак у лютому, березні та на початку квітня 2025 року.

Наступальні дії на північний схід від Покровська підтримують як поточні зусилля росіян з оточення міста зі сходу та заходу, так і зусилля з тиску на Костянтинівку з півдня через просування вздовж траси Т-0504 та ліквідацію українських позицій на південний захід від Торецька.

Зазначається, що за останні місяці ворог досяг лише незначних успіхів у напрямку Костянтинівки. Також за останні два місяці окупанти не досягли значних успіхів на північний схід від Покровська і просунулися лише на п'ять-сім кілометрів на північ від Воздвиженки.

Ситуація на південь і південний захід від Покровська залишається надзвичайно динамічною на тлі активізації російських наступальних операцій та локальних контратак ЗСУ та операцій з використанням безпілотників у цьому районі.

На захід від Покровська втрати російської техніки потроїлися від початку переговорів США, України та Росії про припинення вогню.

За останні тижні російські війська дещо просунулися ближче до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями внаслідок механізованих атак у цьому районі, особливо на захід від Преображенки (на південний захід від Покровська). На момент формування цього звіту ISW, росіяни ще не просунулися на решту три кілометри вглиб Дніпропетровської області.

У ISW переконані, що російські війська досягли лише незначних успіхів на Покровському напрямку завдяки локалізованим українським контратакам і кращій інтеграції українських наземних і безпілотних сил.

При цьому окупаційна армія зазнала величезних втрат. За останні 13 місяців армія РФ втратила понад п'ять дивізій танків і тисячі солдатів під час наступу на Покровськ і спроб захопити місто.

Аналітики пишуть, що російські наступальні операції для захоплення Покровська і наступу на Костянтинівку підкреслюють рішучість президента РФ Володимира Путіна захопити всю Україну військовим шляхом за будь-яку ціну, якщо йому не вдасться зробити це шляхом переговорів.

За оцінками ISW, російська оборонно-промислова база (ОПБ) не може виробляти нові бронемашини та артилерійські системи такими темпами, які можуть компенсувати поточні темпи російських втрат у середньо- і довгостроковій перспективі.

"Майбутні російські атаки на Покровськ і Костянтинівку та вглиб них призведуть лише до більших втрат у живій силі та матеріальних засобах, якщо російські військові взагалі здатні проводити такі операції після значних втрат бронетехніки та особового складу за останні три роки бойових дій", - йдеться у звіті.

Водночас Путін і військове командування РФ, схоже, сповнені рішучості захопити Покровськ і атакувати Костянтинівку. У такий спосіб ворог намагається захопити пояс фортець (50-кілометрову лінію з чотирьох міст - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка), на що росіяни можуть витратити кілька років за умови продовження допомоги Заходу для України.

У ISW продовжують вважати, що Путін не зацікавлений у припиненні війни та має намір продовжувати воювати, поки не досягне своїх цілей в Україні.

Як писав Главред, за даними DeepState за 6 квітня російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах на сході України. Зокрема, ворог активізувався на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Інститут вивчення війни писав, що з осені 2024 року темпи російського наступу в Україні стабільно знижуються. За березень ЗС РФ просунулися лише на 143 квадратних кілометри, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців.

Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що Силам оборони України, ймовірно, доведеться вийти з Торецька Донецької області. Бої в місті тривають 9 місяців, і ворог заплатив шалену ціну за просування на 8-9 км у глибину.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.