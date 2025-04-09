Трамп дав задню і оголосив нове рішення щодо тарифів - що відомо

Про що сказав Трамп:
- Тарифні мита на китайські товари негайно буде підняте до рівня 125%
- Трамп поставив нові мита на паузу на 90 днів
Дональд Трамп оголосив про різке підвищення мита на китайські товари до 125% через недружню торговельну політику Пекіна. Водночас Сполучені Штати запропонували 90-денну паузу для зниження взаємних тарифів із понад 75 країнами. Про це написав президент США Дональд Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social.
"Враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків, я підвищую мито, що стягується з Китаю Сполученими Штатами Америки, до 125%, з негайним набранням чинності", - написав він.
Трамп також висловив сподівання, що з часом Китай усвідомить, що більше не можна безкарно використовувати США та інші країни у власних інтересах.
Він підкреслив, що понад 75 держав, включаючи відповідні міністерства торгівлі, фінансів та економіки США, вже звернулися до американської сторони з проханням про переговори щодо питань торгівлі, тарифів, валютних маніпуляцій та інших бар’єрів. За словами Трампа, завдяки його наполегливій позиції ці країни утрималися від відповідних заходів проти США.
"Я дозволив 90-денну паузу, а також суттєве зниження взаємних тарифів протягом цього періоду на 10%, що також набуває чинності негайно. Дякую за вашу увагу до цього питання!", - резюмував президент США.
Як мита Трампа вплинуть на Україну - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп запровадив нові митні тарифи для низки країн, зокрема й для України. Водночас українська сторона не повинна поспішати з різкою критикою таких дій, а натомість скористатися ситуацією для проведення стратегічних переговорів у межах потенційної угоди про корисні копалини. Таку думку висловив фінансовий аналітик Віталій Шапран.
Згідно з рішенням американської адміністрації, на українські товари введено 10% мито. Пояснюючи наслідки цього рішення, перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко наголосила, що Київ має чітку позицію та вагомі пропозиції для США як надійного партнера. Вона вважає, що чесна тарифна політика принесе вигоду обом сторонам.
Разом з тим, за словами Сергія Мамедова, віцепрезидента Асоціації українських банків і голови правління Глобус Банку, головним чинником, що зараз впливає на курс долара в Україні, залишається не зовнішньоторговельна політика США, а насамперед ситуація на фронті.
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