Невдоволення Кушнером зростає як у Києві, так і серед європейських союзників України.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-prizvali-otstranit-kushnera-ot-peregovorov-s-rf-politico-10816319.html Посилання скопійоване

В Україні закликали усунути Кушнера від переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Коротко:

Приводом для критики стало інтерв’ю Кушнера

Інтерв'ю дозволило краще зрозуміти погляди Кушнера на світову політику

Українські та європейські політики розкритикували спеціального посланця президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера через його висловлювання про Володимира Путіна та російсько-українську війну. Деякі з них вважають, що зятя американського лідера необхідно усунути від участі в мирних переговорах з Москвою. Про це повідомляє Politico.

Невдоволення Кушнером зростає як у Києві, так і серед європейських союзників України. Особливе обурення викликали його оцінки дій російського диктатора та характеру війни, розв’язаної Росією проти України.

відео дня

Зокрема, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що підхід Кушнера та спецпосланця США Стіва Віткоффа до переговорів становить серйозну загрозу інтересам України та самих Сполучених Штатів.

"Це надзвичайно небезпечно не тільки для України, а й для безпеки та національних інтересів Сполучених Штатів. Я вже давно стверджую, що Віткоффа та Кушнера потрібно замінити. Вони дивляться на Україну навіть не як бізнесмени, які шукають угоди з Росією, а очима самого Путіна", – підкреслив Мережко.

Приводом для критики стало інтерв’ю Кушнера, в якому він заявив, що Путін "проявив стриманість", відмовившись від застосування ядерної зброї. Крім того, представник адміністрації Трампа охарактеризував війну, що розпочалася з повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, як конфлікт, який "фактично перетворився на опосередковану війну, в якій Європа фінансує й озброює Україну проти Росії".

Саме ці заяви, за оцінкою Politico, викликали найгострішу реакцію в Києві.

Видання також зазначає, що інтерв’ю дозволило краще зрозуміти погляди Кушнера на міжнародну політику. Окрім України, він торкнувся питань Ірану та сектора Газа, а також поділився своїм баченням ролі США у світі. На його переконання, "найціннішим експортом Америки насправді є капіталізм".

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Навіщо Путін пропонує Трампу бізнес-угоди

Колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко ще в жовтні в інтерв’ю "Главред" зазначав, що поступливість Трампа щодо Москви пояснюється насамперед страхом програти вибори до Конгресу.

"Головною причиною остаточного розвороту позиції Трампа є панічний страх програшу на проміжних виборах до Конгресу США", - підкреслив дипломат.

Водночас, за словами Огризко, є й інший фактор, що впливає на поведінку американського президента.

"Втім, є ще дещо, що може підштовхнути Трампа до такої позиції. І це визначальна причина в його психіці - жага до грошей", - пояснив Огризко.

З ним частково погоджується директор енергетичної програми Ради з міжнародних відносин (CFR) Віджай Вайтісваран. У коментарі CFR щодо "дизельної угоди" між Вашингтоном і Москвою він припустив, що вона розрахована насамперед на внутрішню аудиторію.

"Оголошення угоди - насамперед заради політичного ефекту всередині країни, щоб вплинути на виборців на цих виборах", - зазначив він.

Заяви Кушнера

Як повідомляв Главред, Кушнер висловився після першого дня тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Спецпосланець написав у X, що Трамп налаштований на мир і вважає, що війна триває занадто довго. Переговори в Абу-Дабі відбувалися у тристоронньому форматі.

Джаред Кушнер заявив, що нібито "атака" українців на резиденцію Путіна наприкінці грудня 2025 року відкинула мирні переговори з країною-агресором РФ назад. Про це Кушнер розповів у інтерв’ю генеральному директору медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру в подкасті MD Meets.

Згодом Кушнер виступив на пресконференції після засідання "Коаліції бажаючих" у Берліні. Він заявив, що вдалося переконати росіян у концепції гарантій безпеки на основі статті 5 НАТО. Йдеться про гарантії за зразком колективної оборони Альянсу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред