Десятки росіян злетіли в повітря: ЗСУ на півдні підірвали КП артполку РФ

Важливо:
- Знищено пункт управління 81-го артполку РФ
- Втрати ворога склали щонайменше 20-30 окупантів
Повітряні сили Збройних сил України знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил противника в Херсонській області.
Удар по командному пункту ворога стався на тимчасово окупованій території Херсонської області 7 квітня, йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій.
У повідомленні також уточнюється, що втрати ворога становили щонайменше 20-30 окупантів.
"Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати поки уточнюються, але знищено 20-30 окупантів. Це ураження суттєво підірвало спроможність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі", - йдеться в повідомленні.
Додамо, що українські захисники також опублікували відео знищення пункту управління 81-го самохідного артилерійського полку РФ.
Дивіться відео - удар по КП 81-го артполку РФ:
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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