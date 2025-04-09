Десятки росіян злетіли в повітря: ЗСУ на півдні підірвали КП артполку РФ

Втрати ворога становили щонайменше 20-30 окупантів, розповіли в ЗСУ.

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ЗСУ вдарили по КП росіян / Колаж: Главред, фото: Укроборонпром, скріншот

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Знищено пункт управління 81-го артполку РФ

Втрати ворога склали щонайменше 20-30 окупантів

Повітряні сили Збройних сил України знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил противника в Херсонській області.

Удар по командному пункту ворога стався на тимчасово окупованій території Херсонської області 7 квітня, йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій.

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У повідомленні також уточнюється, що втрати ворога становили щонайменше 20-30 окупантів.

"Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати поки уточнюються, але знищено 20-30 окупантів. Це ураження суттєво підірвало спроможність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що українські захисники також опублікували відео знищення пункту управління 81-го самохідного артилерійського полку РФ.

Дивіться відео - удар по КП 81-го артполку РФ:

/ Скріншот

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