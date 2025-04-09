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Україну атакує потужний шторм: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
9 квітня 2025, 19:49оновлено 9 квітня, 20:36
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Погода у Луцьку буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -3 градусів.
Україну атакує потужний шторм: синоптики попереджають про серйозну небезпеку
Прогноз погоди в Україні на 10 квітня / Фото pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 10 квітня
  • Де температура повітря опуститься до -9 градусів
  • Де синоптики прогнозують сніг та дощі

Погода в Україні 10 квітня буде морозною. У багатьох областях прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження. У багатьох областях оголошено ІІ рівень небезпечності. У Карпатах очікується сильний сніг та хуртовини. У деяких областях буде ожеледиця.

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"Погодні умови ускладнятимуть роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах", - йдеться у повідомленні.

Також очікуються заморозки до -5 градусів.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що протягом найближчої доби-дві зима "остаточно вгомониться". 10 квітня принесе сніг у більшості областей. Також буде сильний вітер та хуртовини. У східних та Дніпропетровській областях буде дощ та мокрий сніг.

Температура повітря вночі опуститься до -4 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до +10 градусів у східних областях. Потепління розпочнеться з Вербної неділі.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Україну атакує потужний шторм: синоптики попереджають про серйозну небезпеку
Прогноз погоди в Україні на 10 квітня / фото: ventusky

Погода 10 квітня

В Україні 10 квітня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у більшості областей. У західних та північних областях буде ожеледиця. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних, Житомирській та Вінницькій областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Над нами все ще пануватиме холодна повітряна маса. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла, на сході та південному сході країни 3-8° тепла. В Карпатах значний сніг, хуртовина; температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 10 квітня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+9 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до -3...+6 градусів.

Україну атакує потужний шторм: синоптики попереджають про серйозну небезпеку
Прогноз погоди в Україні на 10 квітня / фото: meteoprog

Погода 10 квітня у Києві

У Києві 10 квітня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг та ожеледицю. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі по області 0-5°, у Києві 0-2°; температура вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Україну атакує потужний шторм: синоптики попереджають про серйозну небезпеку
Прогноз погоди в Україні на 10 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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