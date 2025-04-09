'Як тільки приземлився': Сирський про деталі удару по ядерному ракетоносцю РФ

Ворожий літак українським захисникам вдалося уразити кілька днів тому, розповів головком ЗСУ.

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Дрон уразив літак РФ / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот з відео

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ЗСУ вдалося дроном знищити дальній бомбардувальник Ту-22М3

Вартість літака РФ близько 100 мільйонів доларів

Силам оборони України вдалося дроном знищити ворожий дальній бомбардувальник Ту-22М3, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як розповів він в інтерв'ю Lb.ua, ворожий літак українським захисникам вдалося уразити кілька днів тому.

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"Кілька днів тому нашими вдалими діями було знищено дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз щойно приземлився - і наш дрон його уразив. Вартість - близько 100 мільйонів доларів", - зазначив він.

/ Главреда

Водночас головнокомандувач Збройних сил України також розповів, що російський флот фактично закритий у Новоросійську.

"Іноді він проривається, але для них це випробування, тому що вони знають, що постійно перебувають під загрозою наших ударів.

Система протиповітряної оборони - також один із напрямків ураження під час "дипстрайку", що значно знижує їхні потужності і самої системи протиповітряної оборони, і системи виявлення наших засобів повітряного нападу. Кожна така станція коштує десятки мільйонів доларів", - додав Сирський.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше в Росії під удар потрапили кілька важливих для армії ворога об'єктів. Однією з цілей стала нафтобаза Енгельс у Саратовській області. По ній "прилітає" вже не вперше, проте цього разу постраждали і склади з боєприпасами на аеродромі, розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Раніше повідомлялося про те, що авіабаза, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, зазнала значних пошкоджень після атаки українських сил 20 березня. Один із двох майданчиків бази зберігання боєприпасів припинив функціонування.

Як повідомлялося раніше, українські захисники атакували аеродром Енгельс-2 і, згідно з супутниковими знімками, там були пошкоджені склади боєприпасів. На місці деяких будівель утворилися вирви.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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