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"Припиніть стукати пальцем": Зеленський відповів на звинувачення в зриві угоди з США

Руслана Заклінська
9 квітня 2025, 21:40
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Президент зазначив, що однією з головних умов угоди про надра є паритет в управлінні фондом.
'Припиніть стукати пальцем': Зеленський відповів на звинувачення в зриві угоди з США
Зеленський дав відсіч критиці Бессента / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Що сказав Зеленський:

  • Переговори між Україною та США щодо угоди про надра відбудуться у Вашингтоні 11-12 квітня
  • Переговори мають на меті визначити основні принципи угоди
  • Основною вимогою України є паритетне управління фондом 50/50

Технічний раунд переговорів між Україною та США щодо угоди про надра відбудеться у Вашингтоні 11-12 квітня. Делегацію очолить заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, пише Суспільне.

Ці переговори стануть першою зустріччю технічних команд, на якій обговорюватимуть основні принципи угоди. Президент Зеленський наголосив, що в угоді повинно бути забезпечено паритетне управління — 50/50, незалежно від того, хто вкладає кошти.

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"Повинен бути паритет. Не важливо, звідки ти береш гроші. І якщо ти партнер у фонді, в якому все повинно бути 50/50 – не можна просто забрати те, що було. Можна розраховувати на модернізацію, видобуток майбутній", - сказав він.

'Припиніть стукати пальцем': Зеленський відповів на звинувачення в зриві угоди з США
Угода про надра / Інфографіка: Главред

Відповідь на закид Бессента

Зеленський також відповів на критику міністра фінансів США Скотта Бессента, який заявив, що Україна повинна була підписати угоду до візиту президента України до Білого дому. Президент зазначив, що вважає такий підхід неправильним і не вважає Україну країною другого сорту.

"Я вважаю, проблеми пана Бесента в його підході. Він сказав: "Ви зараз повинні це підписати". Я приховувати не буду: у мене є різні риси, як і у кожної людини, присутньої тут. Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і говорити, що потрібно підписати зараз — на це я міг тільки відповісти: "Припиніть стукати пальцем і давайте говорити предметно". Мабуть, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третьосортною країною, ми маємо спілкуватися на рівних", - зазначив Зеленський.

Президент також прокоментував висловлювання Бессента щодо того, що він не отримує хороших порад від своїх радників. Він розповів, що до зустрічі з Бессентом провів консультації з міністром фінансів та прем'єр-міністром України.

"Того ранку (у день зустрічі з Бессентом у Києві 12 лютого - Главред) у мене були два діалоги — з міністром фінансів і прем’єр-міністром. Чому лише з ними двома? Тому що у них були дві зустрічі із Бессентом ще до мене. Тож я попросив їхні команди ознайомити мене з позитивними та негативними сторонами цього документу. І вони мені розповіли коротко, не все, але цього мені було достатньо, щоб зрозуміти, що він ще не готовий", - пояснив Зеленський.

Угода про рідкоземельні метали - останні новини

Як повідомляв Главред, Україні допомагатиме юридична фірма під час підписання угоди зі США про корисні копалини. Наразі, за словами президента України, три компанії погодилися працювати з Україною, але буде обрана одна з них.

Також українські офіційні особи відвідають США наприкінці цього тижня для обговорення угоди про корисні копалини. Візит запланований на 11-12 квітня.

Крім цього, Україна вже визначила своє бачення тексту майбутньої угоди про корисні копалини. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що угода не повинна суперечити курсу України на вступ до Євросоюзу.

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