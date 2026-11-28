Роботодавцям доведеться самостійно продовжити відстрочки в "Дії".

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Що потрібно зробити для збереження бронювання / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Статус критичних підприємств і бронювання продовжили до 20 грудня

Відстрочки в "Дії" доведеться продовжити вручну

Заброньованих має бути не більше 95%

Уряд продовжив до 20 грудня 2026 року включно статус критично важливих підприємств і бронювання їхніх працівників. Так бізнес отримав час, щоб адаптуватися до нових правил. Про це пише Міністерство оборони України.

Продовження стосується рішень про критичність, строк яких сплив після запровадження нових правил або спливає до 20 грудня. Ідеться про підприємства, що отримали статус від державних органів, які погодили оновлені критерії з Координаційним центром з організації бронювання станом на день набрання чинності новою постановою.

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Така сама пільга діє для заброньованих співробітників цих компаній, якщо їхні відстрочки спливли між жовтневими змінами та 20 грудня. Проте роботодавцям доведеться зробити додаткові кроки.

"Підприємства мають самостійно продовжити ці бронювання через портал "Дія" - відстрочки не подовжуватимуться автоматично, навіть якщо строк дії відповідних наказів продовжено", - наголошують у Міноборони.

Яку вимогу потрібно виконати до 20 грудня

До 20 грудня підприємства мають виконати нову вимогу: якщо заброньовано понад 95% працівників, їхню кількість треба знизити до цього рівня.

Окремо уряд змінив підхід до оборонно-промислового комплексу. У рішеннях Міноборони про визнання підприємств ОПК критично важливими більше не зазначатимуть конкретну кількість військовозобов'язаних, яких можна бронювати. Тож такі компанії зможуть бронювати до 95% військовозобов'язаних співробітників, і окремого числового ліміту в рішенні не буде.

Коли критичність можуть переглянути

Кабмін також розширив перелік підстав для перегляду статусу критично важливих підприємств. Відтепер Координаційний центр зможе враховувати звернення Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки.

Підставою стануть виявлені й документально підтверджені ознаки систематичного ухилення від сплати ПДВ або податку на доходи фізичних осіб. Така інформація може стати приводом розглянути, чи позбавляти підприємство статусу критично важливого.

Координаційний центр з організації бронювання / Інфографіка: Главред

Хто ризикує втратити критичний статус після оновлення правил

Народний депутат Олександр Федієнко, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки говорив, що після перегляду критеріїв підприємствам важливо перевірити, на якій саме підставі вони отримали статус критично важливих.

За його словами, якщо критерій, на підставі якого підприємство отримало критичний статус, виключили або компанія більше йому не відповідає, рішення може бути скасоване.

"Моя рекомендація бізнесу - не чекати завершення строку чинності свого статусу, а вже зараз перевірити відповідність оновленим критеріям", - наголосив він.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, народний депутат Федір Веніславський говорив, що в Україні зросла частка мобілізованих, придатних до виконання бойових завдань, а кількість конфліктів під час мобілізаційних заходів зменшилася. Водночас Верховна Рада очікує від Міністерства оборони законодавчих пропозицій для комплексного реформування системи та підвищення справедливості мобілізації.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляв, що уряд і надалі змінюватиме систему бронювання працівників, бо в умовах війни регулярні корективи виправдані. За його словами, часті правки пояснюються тим, що обставини на фронті й ситуація з поповненням війська щодня інші.

Водночас в Україні наразі відсутні будь-які законодавчі ініціативи щодо перегляду мобілізаційного віку - призовні межі залишаються в діапазоні від 25 до 60 років.

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