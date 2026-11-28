Прем'єрку Італії, за даними Corriere della Sera, обурило, що про удар біля Бенгазі не знали ні Париж, ні Берлін, ні НАТО.

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Мелоні зробила різку заяву Зеленському / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Головне з публікації:

Мелоні розлютило, що Київ не попередив союзників про удар

Італія побоюється міграційного тиску і ударів по бізнесу Eni

Зеленський визнав, що операцію в Лівії не координували

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським нібито сказала йому: "Мені це вже справді набридло". Причиною її роздратування став удар українських морських дронів по російських кораблях біля Бенгазі, про який Київ не попередив союзників. Про це пише італійська газета Corriere della Sera з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Мелоні була розлючена ще до того, як її з'єднали із Зеленським. Незадовго до розмови міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив їй, що про операцію не знали ні в Парижі, ні в Берліні, ні в НАТО, ні в ЄС.

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Як пише газета, прем'єрка також не могла погодитися із заявою Зеленського в інтерв'ю BBC про те, що союзників нібито попередили про удар.

Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

Чим удар у Лівії загрожує Італії

Corriere della Sera зазначає, що українські дрони, вразивши російські судна у східній Лівії, зачепили й інтереси Італії в Середземному морі. Рим ризикує зіткнутися з міграційним тиском і відповідними діями проти італійських компаній у регіоні, насамперед енергетичного концерну Eni.

Історія вдарила і по уряду Мелоні всередині країни. Опозиція отримала привід для критики, а Москва, за оцінкою видання, намагається вплинути на майбутні вибори в Італії.

Як змінилися можливості України бити по далеких цілях РФ

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна суттєво наростила масштаб застосування дронів проти російських цілей.

"Інший важливий момент - змінилися наші можливості: дрони ми тепер відправляємо сотнями. Отже, ми знайшли поріг, тобто кількість дронів, необхідну для того, щоб система ППО РФ захлинулася", - наголосив фахівець.

За його словами, саме масованість ударів відкрила шлях для ракет по об'єктах країни-агресорки.

"Ми знайшли цей поріг, російська ППО задихнулася, а далі наші ракети почали бомбити об'єкти РФ вже по-дорослому", - пояснив Жданов.

Удар у Лівії - новини за темою

Як повідомляв Главред, Зеленський провів телефонну розмову з Мелоні щодо операції в Лівії. Президент підтвердив, що удар завдали без попередньої координації з європейськими партнерами. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що ці вибачення підтверджують, що уряд не вводив в оману парламент і ЗМІ.

Удар по корвету "Меркурій" вплинув і на пересування російського флоту в Середземному морі. За даними Reuters, після потоплення корабля два конвої РФ розвернулися назад. Один із них супроводжував фрегат "Адмірал Головко" і повернув біля Сицилійської протоки, інший зупинився біля Алжиру.

Тиск на Мелоні щодо підтримки України в Італії зростав і раніше. Наприкінці жовтня віцепрем'єр Маттео Сальвіні заявив, що домагатиметься припинення допомоги Україні. За даними La Repubblica, Мелоні зателефонувала йому й висловила невдоволення.

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