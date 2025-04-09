Є три "червоні лінії": у Кабміні зробили гучну заяву про угоду зі США

Технічні переговори щодо тексту угоди між Україною та Сполученими Штатами про корисні копалини почнуться вже цими вихідними, зазначив Шмигаль.

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Названо основні "червоні лінії" для України в угоді із США щодо копалин / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Шмигаль:

В України є "червоні лінії" в рамках переговорів із США

Українська делегація відправиться до США для обговорення деталей угоди наприкінці тижня

Україна має чітко визначені "червоні лінії" у перемовинах зі США щодо доступу до українських мінералів. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на спільному з європосадовцями брифінгу з нагоди засідання Ради асоціації Україна-ЄС 9 квітня, передає Європейська правда.

Відповідаючи на запитання щодо так званої "угоди про надра", Шмигаль назвав три ключові принципи, які Україна вважає непорушними:

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дотримання Конституції України,

відповідність євроінтеграційним зобов’язанням,

повага до норм міжнародного права.

Крім того, він підкреслив, що майбутня угода має бути партнерською — на рівних умовах для обох сторін.

"Наприкінці цього тижня ми відправимо до США нашу делегацію разом з юристом. І, думаю, технічні перемовини триватимуть цими вихідними і наступного тижня, а далі ми побачимо результати… Ми налаштовані оптимістично", – сказав Денис Шмигаль.

Що передбачає рамкова угода між Україною та США щодо корисних копалин / Інфографіка: Главред

Угода між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українська делегація планує наприкінці цього тижня здійснити візит до Сполучених Штатів Америки для обговорення угоди щодо корисних копалин. За даними Bloomberg, зустрічі можуть відбутися 11–12 квітня, повідомили українські посадовці, обізнані з деталями підготовки.

Україна вже сформувала своє бачення змісту майбутньої угоди. При цьому ключовою умовою для Києва залишається повна відповідність цього документа євроінтеграційному курсу держави. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

Тим часом, як повідомляє Politico, Україна зацікавила президента США Дональда Трампа участю в угоді про корисні копалини, аби втримати його підтримку. Видання зазначає, що Трамп виявив інтерес до співпраці з Україною, проте мотивується переважно можливістю отримати з цього фінансову вигоду, а не прагненням до тривалого миру.

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Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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