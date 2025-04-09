155 осіб уже на фронті: Зеленський розкрив нові дані про участь китайців у війні

Вербування китайців здійснюється через соціальні мережі, розповів президент.

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155 громадян Китаю воюють проти України на боці РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Головне із заяви Зеленського:

В армії РФ воює щонайменше 155 китайців

Їх кількість може бути значно більшою

Росія вербує китайців для війни в Україні через соціальні мережі

В російській армії воює 155 громадян Китаю. Ймовірно, китайських громадян, які воюються проти України, набагато більше. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, пише Суспільне.

"Китайське" питання серйозне. Є 155 людей із прізвищами, з паспортними даними - 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 є паспортні дані: звідки вони, їх китайські документи, вік тощо. Також місця служби: 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки тощо", - розповів він. відео дня

Зеленський розповів, що процес вербування китайців здійснюється через соціальні мережі, зокрема Тік-Ток. Там Росія активно розповсюджує рекламні ролики для набору нових рекрутів.

"Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування — це важливо. Може, є ще і таємне", - додав президент.

За його словами, після того, як китайські громадяни погоджуються на службу, вони прибувають до Росії. У ворога китайці проходять медичні обстеження тривалістю 3-4 доби, а згодом навчання в спеціалізованих центрах від 1 до 2 місяців.

"Воюють вони на території України. Отримують міграційні картки, а також картку платіжної системи "Мир", на яку отримують, відповідно, гроші", - пояснив глава держави.

Два китайці вже потрапили в полон — один був захоплений у Білогорівці, а інший — біля Тарасівки на Донеччині. Вони були взяті в полон підрозділами ЗСУ в квітні 2025 року.

"Цих двох узяли на Донецькому напрямку. Ми вважаємо, що інші на сході України, але по факту треба дивитись. Тут два різних села, дві різні бригади. І бригада, ви знаєте, тримає достатньо довгу ділянку", - пояснив Зеленський.

Президент розповів, що полонених громадян Китаю доставили до Києва для допиту. Зеленський також зазначив, що США здивовані цією ситуацією, і надіслали сигнал про неприпустимість таких дій.

"Сполучені Штати Америки дуже сильно здивовані і вважають, що це неприпустимо. Такі сигнали вони нам передали. Більше ніяких я поки що не отримував. Я попросив міністра закордонних справ цим займатися. Він на зв'язку з китайською стороною. Поки що немає додаткової інформації", - сказав він.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Участь військових КНР у війні проти України - що відомо

Як повідомляв Главред, 8 стало відомо, що Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російських військ у Донеччині. Президент Зеленський повідомив, що у полонених були знайдені документи, банківські картки та особиста інформація.

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай не направляв своїх військовослужбовців в Україну для участі у бойових діях. Він також підкреслив, що Китай завжди закликав своїх громадян уникати участі у збройних конфліктах.

Крім цього, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс назвала ці новини "тривожними". Вона зазначила, що Китай є великим спонсором Росії у війні, оскільки постачає близько 80% товарів подвійного призначення, необхідних для ведення бойових дій.

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Позиція Китаю щодо війни в Україні На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

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