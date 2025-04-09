Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

155 осіб уже на фронті: Зеленський розкрив нові дані про участь китайців у війні

Руслана Заклінська
9 квітня 2025, 20:43оновлено 9 квітня, 21:17
123
Вербування китайців здійснюється через соціальні мережі, розповів президент.
155 осіб уже на фронті: Зеленський розкрив нові дані про участь китайців у війні
155 громадян Китаю воюють проти України на боці РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Головне із заяви Зеленського:

  • В армії РФ воює щонайменше 155 китайців
  • Їх кількість може бути значно більшою
  • Росія вербує китайців для війни в Україні через соціальні мережі

В російській армії воює 155 громадян Китаю. Ймовірно, китайських громадян, які воюються проти України, набагато більше. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, пише Суспільне.

"Китайське" питання серйозне. Є 155 людей із прізвищами, з паспортними даними - 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 є паспортні дані: звідки вони, їх китайські документи, вік тощо. Також місця служби: 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки тощо", - розповів він.

відео дня

Зеленський розповів, що процес вербування китайців здійснюється через соціальні мережі, зокрема Тік-Ток. Там Росія активно розповсюджує рекламні ролики для набору нових рекрутів.

"Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування — це важливо. Може, є ще і таємне", - додав президент.

За його словами, після того, як китайські громадяни погоджуються на службу, вони прибувають до Росії. У ворога китайці проходять медичні обстеження тривалістю 3-4 доби, а згодом навчання в спеціалізованих центрах від 1 до 2 місяців.

"Воюють вони на території України. Отримують міграційні картки, а також картку платіжної системи "Мир", на яку отримують, відповідно, гроші", - пояснив глава держави.

Два китайці вже потрапили в полон — один був захоплений у Білогорівці, а інший — біля Тарасівки на Донеччині. Вони були взяті в полон підрозділами ЗСУ в квітні 2025 року.

"Цих двох узяли на Донецькому напрямку. Ми вважаємо, що інші на сході України, але по факту треба дивитись. Тут два різних села, дві різні бригади. І бригада, ви знаєте, тримає достатньо довгу ділянку", - пояснив Зеленський.

Президент розповів, що полонених громадян Китаю доставили до Києва для допиту. Зеленський також зазначив, що США здивовані цією ситуацією, і надіслали сигнал про неприпустимість таких дій.

"Сполучені Штати Америки дуже сильно здивовані і вважають, що це неприпустимо. Такі сигнали вони нам передали. Більше ніяких я поки що не отримував. Я попросив міністра закордонних справ цим займатися. Він на зв'язку з китайською стороною. Поки що немає додаткової інформації", - сказав він.

155 осіб уже на фронті: Зеленський розкрив нові дані про участь китайців у війні
Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Участь військових КНР у війні проти України - що відомо

Як повідомляв Главред, 8 стало відомо, що Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російських військ у Донеччині. Президент Зеленський повідомив, що у полонених були знайдені документи, банківські картки та особиста інформація.

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай не направляв своїх військовослужбовців в Україну для участі у бойових діях. Він також підкреслив, що Китай завжди закликав своїх громадян уникати участі у збройних конфліктах.

Крім цього, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс назвала ці новини "тривожними". Вона зазначила, що Китай є великим спонсором Росії у війні, оскільки постачає близько 80% товарів подвійного призначення, необхідних для ведення бойових дій.

Читайте також:

Позиція Китаю щодо війни в Україні

На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський КНР новини Китаю війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Сєпар, який народився в Україні": Зеленський висказався про спецпредставника РФ

"Сєпар, який народився в Україні": Зеленський висказався про спецпредставника РФ

21:50Війна
"Припиніть стукати пальцем": Зеленський відповів на звинувачення в зриві угоди з США

"Припиніть стукати пальцем": Зеленський відповів на звинувачення в зриві угоди з США

21:40Війна
РФ готує наступ ще в двох областях - Зеленський про цілі операції на Бєлгородщині

РФ готує наступ ще в двох областях - Зеленський про цілі операції на Бєлгородщині

21:22Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 10 квітня: Дівам - важливі новини, Терезам - подарунок

Гороскоп на завтра 10 квітня: Дівам - важливі новини, Терезам - подарунок

Червоний рівень небезпеки: Землю накрила буря, що може впливати на самопочуття

Червоний рівень небезпеки: Землю накрила буря, що може впливати на самопочуття

Карта Deep State онлайн за 9 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Так тримати: Захарова поставила Аллу Пугачову у приклад всім росіянам

Так тримати: Захарова поставила Аллу Пугачову у приклад всім росіянам

Зміни зачеплять всіх водіїв: в Україні вводять нові правила з 1 травня

Зміни зачеплять всіх водіїв: в Україні вводять нові правила з 1 травня

Останні новини

21:50

"Сєпар, який народився в Україні": Зеленський висказався про спецпредставника РФ

21:49

Путініст Філіп Кіркоров влаштував свято після смерті батька - деталі

21:40

"Припиніть стукати пальцем": Зеленський відповів на звинувачення в зриві угоди з США

21:26

Помилки в одязі після 40 – топ-10 антитрендів для жінок

21:22

РФ готує наступ ще в двох областях - Зеленський про цілі операції на Бєлгородщині

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
20:53

Відома співачка та її син ледь не загинули у власному будинку - деталі

20:50

Куди краще спати головою: відомий йог поділився порадами

20:43

155 осіб уже на фронті: Зеленський розкрив нові дані про участь китайців у війні

20:40

Трамп дав задню і оголосив нове рішення щодо тарифів - що відомо

Реклама
20:29

Для чого господині змішують пральний порошок з сіллю: результат вразитьВідео

20:15

В Україні масово позбуваються свиней та корів: чи можливий дефіцит м'яса і молока

20:09

Чи є привід для паніки: у Генштабі ЗСУ зробили заяву про наступ на Суми та Харків

19:57

Чому загоряється індикатор температури двигуна - поширена помилка водіїв

19:49

Україну атакує потужний шторм: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

19:39

Українські розробники вдосконалюють дрони-носії: що відомо про нову технологію

19:36

Черга криптовалюти настала: як хочуть оподатковувати віртуальні активи

19:14

"Не зволікайте": Міноборони зробило важливу заяву про ВЛК для обмежено придатних

19:12

Є три "червоні лінії": у Кабміні зробили гучну заяву про угоду зі США

19:10

США на порозі "майдану": куди котиться Америка з подачі ТрампаПогляд

19:06

Невістка Корольової показала моторошне і опухле обличчя після операції

Реклама
18:51

Має велике значення: чому на Великдень фарбують яйця у червоний колірВідео

18:43

Зникнення тіла Богдана Хмельницького: хто за цим стоїть і де воно заразВідео

18:38

Долар набирає обертів: скільки тепер коштує валюта в банках

18:22

РФ збільшує кількість військ: офіцер повідомив про небезпеку нового наступу

18:22

Хто насправді вигадав назву Одеси та як місто називалося спочатку — відповідь здивуєВідео

18:04

Кожна копійка відлита у смерть: у РФ подякували українцям за прослуховування російського гурту

18:02

Сусіди будуть заздрити урожаю: що потрібно посадити поруч із капустою

17:50

РФ відчує гнів Трампа, якщо Путін зволікатиме з мирною угодою - експерт

17:43

Весь рік буде конфліктним: що не можна робити 10 квітня, прикмети

17:30

Як позбутися плям на стелі: прості способи відновити чистоту

17:29

ЄС вдарив у відповідь на мита Трампа: що тепер чекає на США

17:23

Чому 10 квітня не можна сердитися і сваритися: яке свято і день ангела

17:19

Натяк з перчинкою: колишня футболіста Динамо затролила гравцяВідео

17:16

Як часто потрібно міняти обробні дошки на кухні: відповідь здивує

17:07

Українцям перерахували субсидії: хто отримає менші рахунки за комунальні послуги

16:33

Вимирання динозаврів було до падіння астероїда: вчені розвіяли міф

16:30

Китайські солдати воюють в Україні: як реагує світ та кого насправді взяли в полонВідео

16:21

Як пройти маршрут МРЕО в Білій Церкві: інструкція для майбутніх водіївВідео

16:11

Як розмножити смородину навесні: унікальний спосіб зі 100% приживлюваністю

16:11

Ціна полетить вниз: експерт відповів, коли в Україні здешевшає пальне

Реклама
16:03

"Золотий куш" з неба: квітень приготував приємні сюрпризи для ТОП-4 знаків

15:57

Трамп може домовиться з Путіним: з'явився тривожний прогноз

15:56

Європа боїться послаблення оборони НАТО на тлі погроз США - ЗМІ

15:49

Ціна на ліки формується не в аптеках, а у виробників, - економіст

15:43

"Ходячий скелет": діти Анджеліни Джолі б'ють на сполох

15:36

Забрала дітей і маму та виїхала з країни: де зараз третя дружина Тігіпка

15:35

Чим відрізняються 2 вчительки: треба мати "зір орла", щоб розгадати загадку за 19 секунд

15:19

Не такий, як в магазинах: люди тільки дізнались, як виглядає "справжній" бананВідео

15:04

Гроші на вітер: експерти назвали ТОП-3 кросовери, які постійно ламаються

14:53

Група українців може отримати майже по 11 тисяч гривень: хто у списку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти