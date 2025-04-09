ЄС вдарив у відповідь на мита Трампа: що тепер чекає на США

Країни Європейського Союзу прийняли рішення ввести мита проти США у відповідь на політику Трампа і назвали ключову умову для їх скасування.

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ЄС схвалив удар у відповідь на політику США щодо мит / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

ЄС ввели нові мита проти США у відповідь на політику Трампа

Проти проголосувала лише Угорщина

У середу більшість із 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали запровадження штрафних мит, частина з яких набуде чинності вже з середини квітня. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що нові тарифи націлені на політично важливі штати США, зокрема охоплюють продукцію з Луїзіани — рідного штату спікера Палати представників Майка Джонсона. До переліку товарів увійшли соєві боби, діаманти, сільськогосподарська продукція, м'ясо птиці та мотоцикли.

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Європейська комісія, яка є виконавчим органом ЄС, наголосила, що ці заходи можуть бути скасовані у будь-який момент, якщо США погодяться на "справедливий і збалансований" результат переговорів.

"Цей крок додає до зростаючої трансатлантичної торговельної війни, в якій США також застосували універсальний 20% тариф майже на весь європейський експорт, а також окреме 25% мито на автомобілі та деякі автозапчастини. Трамп заявив, що оголосить про додаткові тарифи на пиломатеріали, напівпровідникові чіпи та фармацевтичну продукцію. Усі нові тарифи Трампа зачіпають близько 380 мільярдів євро товарів з ЄС", - повідомляє Bloomberg.

Тарифи будуть вводитись у кілька етапів:

перші з’являться 15 квітня,

другий перелік — у середині травня,

третій — з 1 грудня.

Більшість товарів обкладуть 25% митом, а деякі – 10%.

Водночас під тиском окремих країн-членів зі списку виключили бурбон, після того, як Дональд Трамп пригрозив запровадити 200% мито на французьке вино, шампанське та інші алкогольні напої з Європи.

За інформацією Politico, лише Угорщина виступила проти введення тарифів. Решта 26 країн підтримали пакет, зазначили чотири джерела, знайомі з перебігом голосування.

Митна політика Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час виступу на президентській вечері Національного республіканського комітету Конгресу президент США Дональд Трамп назвав торговельну політику країни своєрідною "війною зі світом", передає CNN.

Тим часом світові ціни на нафту різко знижуються, досягнувши мінімальних рівнів за останні чотири роки. Експерти пояснюють це загостренням торговельної напруги між США та Китаєм, що загрожує зменшенням попиту в найбільших світових економіках, повідомляє Reuters.

До того ж, Сполучені Штати офіційно ввели 104-відсоткові мита на китайські товари. Про це заявила прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Левітт. Нові тарифи вже набрали чинності та почнуть діяти з 9 квітня.

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Видання Bloomberg

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