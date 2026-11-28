Наступним етапом для добровольців на Гродненщині стануть вогнева підготовка, тактична медицина і дії в умовах воєнного стану.

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Лукашенко озброїв добровольців біля кордону Литви / Колаж: Главред, фото: t.me/modmilby

Коротко:

Перевірку ополчення біля Литви призначив Лукашенко

Добровольцям уже видали автомати АК-74

Далі - стрільби, тактична медицина і воєнний стан

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав перевірити боєготовність народного ополчення у двох районах Гродненської області, що межують із Литвою. Учасникам загонів уже видали зброю, а згодом їх навчатимуть діяти в умовах воєнного стану. Про це повідомив канал Пул 4 Регион у Telegram.

Перевірка відбувається після того, як Лукашенко пообіцяв "розтрусити" всю білоруську армію. У дописі наголошують, що перевірку проводять за прямою вказівкою Лукашенка.

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"У двох районах Гродненської області за розпорядженням Президента Республіки Білорусь проходить перевірка системи формування та підготовки народного ополчення", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про перевірку народного ополчення

Під час перевірки з'ясовують, наскільки учасники ополчення готові виконувати покладені на них завдання. Зокрема, оцінюють укомплектованість підрозділів особовим складом і взаємодію місцевої влади з правоохоронними органами.

До Ошмянського району прибув заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Андрій Горбатенко. За його словами, учасники ополчення демонструють високий рівень готовності, а саме ополчення є одним зі складників системи військової безпеки країни.

Добровольці вже:

отримали зброю та ознайомилися з її будовою і характеристиками

відпрацювали неповне розбирання і збирання автомата АК-74

Наступним етапом стануть практичні заняття з вогневої підготовки, тактичної медицини та тактики дій під час забезпечення режиму воєнного стану на території району.

Навіщо Лукашенку народне ополчення

Лукашенко, який залишається союзником країни-агресорки РФ, ще в жовтні доручив розширювати мережу загонів ополчення. Його слова з посиланням на білоруські держмедіа наводило видання The Moscow Times.

За задумом диктатора, ополчення має стати першим рівнем оборони, а загони - з'явитися в кожній сільраді.

"Створюючи цю структуру, я мав на увазі, що в кожній сільраді має бути загін народного ополчення. Це ядро", - заявив Лукашенко.

Він також пообіцяв добровольцям озброєння від військових.

"Озброєння для вас заготовлене. Це справа військових. Автомат, гранати, кулемет ви матимете", - сказав диктатор.

Сувальський коридор між Білоруссю та Калінінградом / Інфографіка: Главред

Чи загрожує Україні Білорусь і як Лукашенко оцінює ризики війни

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Київ має важелі впливу на Мінськ і вже домігся від нього поступок щодо російських дронів.

"Судячи зі заяви Зеленського про те, що ретранслятори для російських дронів відключені, він домігся свого. Тепер Лукашенко, загалом, у нас на короткому повідку", - наголосив фахівець.

Порівнюючи білоруського диктатора з господарем Кремля, експерт звернув увагу на те, що Мінськ обережніше зважує ризики відкритої участі у війні.

"На відміну від диктатора РФ Володимира Путіна, Лукашенко тверезо оцінює ситуацію", - пояснив Жданов.

Олександр Лукашенко - новини за темою

Як повідомляв Главред, 25 листопада Лукашенко заявив, що Білорусь не причетна до нападу на Україну, і дістав карту, щоб показати, звідки нібито готувалося вторгнення РФ. Так він намагався виправдатися за роль Мінська у війні. Самопроголошений президент наполягає, що Білорусь не воює проти України.

У вересні Лукашенко анонсував масштабну перевірку білоруського війська. Диктатор заявив, що армію треба розтрусити аж до мобілізації. За його словами, Білорусь готується до війни, щоб її не було.

Білоруська опозиція раніше фіксувала активну мілітаризацію країни. У звіті, переданому МЗС України, йшлося про підготовку Білорусі до війни на боці Росії. Чисельність контрактників там зросла в 1,5 раза, а видатки на оборону за чотири роки - уп'ятеро.

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