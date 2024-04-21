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Росіяни активізують удари дронами та ракетами найближчими тижнями - ISW

Дмитро Відоменко
21 квітня 2024, 08:29
Війська РФ, імовірно, активізують наступ (з ракетними ударами і ударами безпілотників), кажуть в Інституті вивчення війни (ISW).
Окупанти застосували на фронті тактику, яку ніхто не очікував
Російська армія, кажуть аналітики ISW, можуть віддати пріоритет ділянкам фронту, де оборона ЗСУ виглядає певною мірою нестабільною / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російські війська продовжували, а в деяких районах активізували поточні наступальні операції, імовірно, використовуючи аномально спекотну 2024 року весну і брак озброєння, що зберігається в ЗСУ, - аж до прибуття обіцяної Заходом допомоги. Про це йдеться у звіті Інституті вивчення війни (ISW).

Як кажуть аналітики, війська РФ також намагалися використати проблемні місця в системі ППО України в спробі зруйнувати українську енергосистему і завдати масштабної шкоди інфраструктурі нашої країни (і її оборонно-промисловому потенціалу).

Найімовірніше, армія країни-агресора РФ, кажуть аналітики, може віддати пріоритет тим ділянкам фронту, де українська оборона видається певною мірою нестабільною (особливо на захід від Авдіївки), або ділянкам фронту, де російські війська зараз на дистанції від оперативно значущого об'єкта (наприклад, біля міста Часів Яр).

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Крім того, вважають в ISW, вони можуть змінити свою мету і завдати удару по українській транспортній інфраструктурі для обмеження спроможності ЗСУ достатньо розподіляти живу силу і техніку на критичних ділянках фронтів.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Загроза наступу на Харків - новий наступ РФ на Сході України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти можуть почати нову наступну операцію, і є ймовірність просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть свідчити про готовність росіян до цього кроку. Таку думку висловив військовий експерт, колишній полковник СБУ Михайло Притула.

Існує загроза, що Харків може стати наступним Алеппо, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про нову військову допомогу Україні для отримання засобів ППО, необхідних для захисту від атак Росії, країни-агресора. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував можливий майбутній наступ російських окупантів. За його словами, армія РФ може почати наступ на фронті в найближчі місяці.

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