Зірка "Будиночку на щастя" вперше після весілля показала чоловіка

Віталіна Біблів також розкрила ім'я та рід діяльності коханого.

https://glavred.net/stars/zvezda-budinochku-na-shchastya-vpervye-posle-svadby-pokazala-muzha-10669607.html Посилання скопійоване

Віталіна Біблів особисте життя - хто став чоловіком акторки / колаж: Главред, фото: facebook.com/vitalina.bibliv

Стисло:

Нещодавно Віталіна Біблів розповіла про свій перший шлюб

Пізніше зірка розкрила особистість чоловіка

Заслужена артистка України Віталіна Біблів у квітні 2025 року вперше зізналася, що вийшла заміж. Для акторки це - перший шлюб.

Ім'я та особистість свого обранця Біблів тоді розкривати не стала. Однак через місяць все ж з'ясувалося, хто став її чоловіком.

відео дня

У своєму блозі в Instagram артистка опублікувала фотографію з коханим, на якій вони, стоячи спиною до камери, тримаються за руки. "З Днем народження, мій янгол-охоронець", - підписала знімок Віталіна. Також вона поділилася відміткою, яка веде на сторінку її обранця.

Віталіна Біблів особисте життя - хто став чоловіком акторки / instagram.com/vitalinabibliv

Ним виявився фотограф Володимир Садовничий. У його блозі можна знайти кілька спільних знімків з Біблів, а також безліч фотопортретів його зіркової коханої.

Віталіна Біблів з чоловіком Володимиром Садовничим / instagram.com/vladimir_0531_

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, з якими ускладненнями Катерина Остапчук зіткнулася під час пологів. Третя дружина Володимира Остапчука злякалася, що не виживе, а сам шоумен навіть вдався до молитов про її порятунок.

Також українська акторка Олена Світлицька розкрила правду про роман із Тарасом Цимбалюком. Крім того зірка розповіла про підвищену увагу від інших чоловіків.

Читайте також:

Хто така Віталіна Біблів? Віталіна Біблів - українська актриса театру, кіно і телебачення. Володарка Національної премії "Золота дзиґа" (2019), заслужена артистка України (2020).

У 2009 році була названа однією з 20 найкращих актрис України. Викладає в Київському коледжі культури і мистецтв. Живе і працює в Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред