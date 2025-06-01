Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Зірка "Будиночку на щастя" вперше після весілля показала чоловіка

Анна Підгорна
1 червня 2025, 15:01
370
Віталіна Біблів також розкрила ім'я та рід діяльності коханого.
Віталіна Біблів
Віталіна Біблів особисте життя - хто став чоловіком акторки / колаж: Главред, фото: facebook.com/vitalina.bibliv

Стисло:

  • Нещодавно Віталіна Біблів розповіла про свій перший шлюб
  • Пізніше зірка розкрила особистість чоловіка

Заслужена артистка України Віталіна Біблів у квітні 2025 року вперше зізналася, що вийшла заміж. Для акторки це - перший шлюб.

Ім'я та особистість свого обранця Біблів тоді розкривати не стала. Однак через місяць все ж з'ясувалося, хто став її чоловіком.

відео дня

У своєму блозі в Instagram артистка опублікувала фотографію з коханим, на якій вони, стоячи спиною до камери, тримаються за руки. "З Днем народження, мій янгол-охоронець", - підписала знімок Віталіна. Також вона поділилася відміткою, яка веде на сторінку її обранця.

Віталіна Біблів, Володимир Садовничий
Віталіна Біблів особисте життя - хто став чоловіком акторки / instagram.com/vitalinabibliv

Ним виявився фотограф Володимир Садовничий. У його блозі можна знайти кілька спільних знімків з Біблів, а також безліч фотопортретів його зіркової коханої.

Віталіна Біблів, Володимир Садовничий
Віталіна Біблів з чоловіком Володимиром Садовничим / instagram.com/vladimir_0531_

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, з якими ускладненнями Катерина Остапчук зіткнулася під час пологів. Третя дружина Володимира Остапчука злякалася, що не виживе, а сам шоумен навіть вдався до молитов про її порятунок.

Також українська акторка Олена Світлицька розкрила правду про роман із Тарасом Цимбалюком. Крім того зірка розповіла про підвищену увагу від інших чоловіків.

Читайте також:

Хто така Віталіна Біблів?

Віталіна Біблів - українська актриса театру, кіно і телебачення. Володарка Національної премії "Золота дзиґа" (2019), заслужена артистка України (2020).
У 2009 році була названа однією з 20 найкращих актрис України. Викладає в Київському коледжі культури і мистецтв. Живе і працює в Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Я не зміг": командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий раптово йде у відставку

"Я не зміг": командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий раптово йде у відставку

16:18Україна
Операція "Павутина": ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ

Операція "Павутина": ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ

15:53Війна
Вибухи на Дніпропетровщині: у ЗСУ розкрили деталі прильоту по навчальному центру

Вибухи на Дніпропетровщині: у ЗСУ розкрили деталі прильоту по навчальному центру

15:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що не можна робити з водою 1 червня: суворі прикмети і заборони

Що не можна робити з водою 1 червня: суворі прикмети і заборони

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Влупила потужна магнітна буря: Україна під атакою майже 8-бального шторму

Влупила потужна магнітна буря: Україна під атакою майже 8-бального шторму

Потужні вибухи на аеродромах у РФ: уражено понад 40 літаків, усі подробиці

Потужні вибухи на аеродромах у РФ: уражено понад 40 літаків, усі подробиці

Ворог прорвав нову ділянку кордону України: де є просування

Ворог прорвав нову ділянку кордону України: де є просування

Останні новини

17:30

"Готові битися": топсоюзник України звернувся до Росії з жорсткою заявою

17:29

Війна затягнеться: з'явився тривожний прогноз про терміни припинення вогнюВідео

17:02

Секрет розкрито - ким були справжні предки українців та коли з'явились росіяниВідео

16:50

Гороскоп Таро на завтра 2 червня: Тельцям - прийде ясність, Левам - кинути виклик

16:46

Померла зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

До України йде потепління: синоптик Птуха назвала датиДо України йде потепління: синоптик Птуха назвала дати
16:20

Зустріч Трампа з Путіним: у Кремлі повідомили ймовірні терміни переговорів

16:18

"Я не зміг": командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий раптово йде у відставку

15:53

Операція "Павутина": ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ

15:40

Фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2025" FIЇNKA озвучила циркове шоу "Мавка"

Реклама
15:20

Вибухи на Дніпропетровщині: у ЗСУ розкрили деталі прильоту по навчальному центру

15:19

Зеленський назвав умови України на переговорах з РФ у Стамбулі - що відомо

15:01

Зірка "Будиночку на щастя" вперше після весілля показала чоловіка

14:52

Фінансовий гороскоп на тиждень із 2 до 8 червня

14:49

РФ завдала безпрецедентного удару по Україні: які області постраждали

13:52

В Україні змінили умови нарахування житлових субсидій: хто може отримати

13:47

Потужні вибухи на аеродромах у РФ: уражено понад 40 літаків, усі подробиціВідео

13:04

Відповідь на наступ РФ: відомо, чи може Україна добитись перелому на фронтіВідео

12:41

Любовний гороскоп на тиждень з 2 по 8 червня

12:40

Є загиблі та поранені: РФ вдарила ракетами по розташуванню навчального підрозділу ЗСУ

12:33

Тест - позитивний: популярна українська співачка натякнула на вагітністьВідео

Реклама
12:31

Війна посилиться, РФ наступатиме все літо: розкрито нові плани ПутінаВідео

12:09

Вдарить +34 градуси: відома дата, коли Україну накриє шалена спека

12:00

Серія катастроф у РФ: зруйновані мости, є загиблі — Україна розкрила план Кремля

11:45

"Ситуація не проста": в ДПСУ назвали основні напрямки наступу РФ на Сумщині

11:22

У Трампа висунули вимоги до України та Росії

11:12

Ситуація динамічна і непередбачувана: яким буде курс долара та євро до 8 червня

11:06

Китайський гороскоп на завтра 2 червня: Тиграм - депресія, Коням - конфлікти

10:34

Чому поляки блокуватимуть шлях україни до ЄСПогляд

10:27

У Зеленського розкрили ситуацію в Сумській області та зробили заяву

10:21

Рухався в бік Криму: військовий потяг окупантів підірвали, деталі від ГУР

10:16

Гороскоп Таро на тиждень з 2 по 8 червня: Терезам - перемога, Рибам - тиск

09:41

Скільки ще Путін здатен воювати: названо прогноз і мету РосіїВідео

09:37

Нові цілі: в ISW назвали 5 областей України, які хоче окупувати РФ

09:25

Гороскоп на завтра 2 червня: Левам - велика удача, Водоліям - нові можливості

09:11

Роль Європи зростатиме, саме вона здатна вирішувати питанняПогляд

08:55

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:50

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 червня: Ракам - конфлікти, Дівам випаде шанс

08:49

Трамп ухвалить рішення щодо перемовин України та Росії: у США назвали терміни

08:46

Постачання зірвано: партизани провели диверсію на залізниці в Донецькій області

07:29

РФ вдарила по Запоріжжю: пошкоджена інфраструктура та приватні будинки, деталіФотоВідео

Реклама
07:10

Скільки облич на малюнку: лише геній вгадає за 11 секунд

06:30

Влупила потужна магнітна буря: Україна під атакою майже 8-бального шторму

05:25

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

04:35

Як правильно – "смажити" чи "жарити": якої помилки варто уникатиВідео

03:47

Чи можна спати на ліжку, на якому померла людина: священник дав відповідь

03:22

Командування відчиталось про "чистки" в ТЦК та СП - перші подробиці

02:44

Гороскоп на червень 2025 для Близнюків: гроші, везіння та коханняВідео

01:30

Чотири знаки зодіаку, які мають дар бути ідеальними мамами

31 травня, субота
23:23

Зеленський розкритикував РФ через підготовку до нових переговорів

22:15

Вогонь за 10 кілометрів від резиденції Путіна: під Москвою спалахнула пожежа

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваНастя КаменськихМаксим ГалкінВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти