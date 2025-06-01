'Відновленню не підлягають': деталі ударів по ядерних ракетоносцях РФ

На сьогодні Росія не випустила жодного повністю нового літака Ту-22М3 або Ту-160.

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Завдано ударів по військових аеродромах РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Росія вже не зможе поповнити втрату стратегічних ракетоносців

Усі наявні у РФ машини - це результат дооснащення старих заготовок радянської епохи

Росія вже не зможе поповнити втрату стратегічних бомбардувальників-ракетоносців, які були знищені або пошкоджені внаслідок дронового удару, повідомив військовий аналітик Олександр Коваленко.

Як написав він у Telegram, такі літаки, як Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160, у сучасній Росії не виробляються. Ті поодинокі випадки, які російська пропаганда називає "новими", на ділі є доопрацюванням і складанням із компонентів, що залишилися з радянських часів.

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"На сьогодні Росія не випустила жодного повністю нового літака Ту-22М3 або Ту-160. Усі наявні машини - це результат дооснащення старих заготовок ще радянської епохи. Пошкоджені та знищені сьогодні борти відновленню не підлягають, і замінити їх новими вже неможливо", - підкреслив Коваленко.

/ Главреда

На думку оглядача, особливо чутливою для Росії стане втрата бомбардувальників Ту-160 - найдорожчого і найрідкіснішого літака у складі Повітряно-космічних сил. Цей тип техніки він називає справжнім "єдинорогом" російської авіації.

"Однак, на жаль для Росії, це ще не останні такі "єдинороги". Справжньою рідкістю є літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 - ось де дійсно унікальні машини. Думаю, найближчим часом з'явиться ще більш яскрава і показова інформація про них", - додав аналітик.

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок потужних вибухів на аеродромах у РФ уражено понад 40 військових літаків. Атаковано військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново і Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Як писав Главред, ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Операцію особисто контролював президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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