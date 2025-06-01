Померла зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Вдівець і донька Валері Махаффей розчавлені жахливою новиною.

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Померла Валері Махаффей - причина смерті та важливі ролі / колаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки", американська акторка і володарка "Еммі" Валері Махаффей померла після тривалої хвороби у віці 71 року. Зірка боролася з онкологією.

Смерть Валері підтвердив її чоловік Джозеф Келл в заяві виданню Variety. "Я втратив кохання всього свого життя, а Америка - одну зі своїх найчарівніших акторок. Її буде не вистачати", - каже вдівець.

Єдина донька Махаффей і Келла Еліс у своєму блозі в Instagram опублікувала фотографію з мамою, і залишила зворушливий підпис. "У мене немає слів, щоб говорити щось зараз. Рак - це відстій. Я буду шукати тебе у всіх веселих моментах життя. Я знаю, що ти будеш там. Я знаю, що коли-небудь ми знову побачимося. Я люблю тебе нескінченно сильно", - звернулася дівчина до покійної матері.

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Валері Махаффей із донькою Еліс / instagram.com/aliceziolkoski

Також свою скорботу висловила близька подруга акторки Деніз Мозес: "Серце розривається від звістки про те, що моя найкраща подруга Валері Махаффей померла сьогодні вранці після тривалої хвороби. Ми від щирого серця співчуваємо її чоловікові Келлу, доньці Еліс і брату Льюїсу. Спочивай з миром, Валері Джин".

Валері Махаффей з подругою Деніз Мозес / facebook.com/denise.moses.52

Валері Махаффей була характерною акторкою, якій вдавалися і комічні персонажі, і драматичні ролі. Українським глядачам вона найбільше запам'яталася в ролі Альми Ходж у серіалі "Відчайдушні домогосподарки". Вона була одержима Орсоном Ходжем, другим чоловіком Брі Ван де Камп, настільки, що навіть імітувала власну смерть, щоб здобути його прихильність.

Загалом на рахунку Махаффей близько 90 різних ролей у кіно і серіалах: "Квантовий стрибок", "Сайнфелд", "Можновладці", "Полювання на відьом", "Швидка допомога", "Фаворит", "Така різна Тара", "Підступні покоївки" та ін.

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Що таке "Відчайдушні домогосподарки"? Відчайдушні домогосподарки - американський телесеріал виробництва ABC Studios. Його знімали з 2004 по 2012 рік - за цей час вийшло 180 серій (8 сезонів). В основі сюжету - життя чотирьох подруг-домогосподарок в американському передмісті. Голос за кадром належить їхній п'ятій подрузі, яка на початку історії вчинила самогубство. Вона ж є оповідачем про пригоди головних героїнь.

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