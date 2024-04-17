Без допомоги США Харків ризикує стати другим Алеппо - мер міста

Харків ризикує стати другим Алеппо, якщо американські політики не проголосують за нову військову допомогу, щоб допомогти Україні отримати нові засоби ППО.

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За словами мера Ігоря Терехова, країна-агресор Росія змінила тактику, намагаючись зруйнувати енергопостачання Харкова / колаж Главред, фото УНІАН і скріншоти з відео

Харків ризикує стати другим Алеппо - якщо в США Конгрес не проголосує за нову військову допомогу (для того, щоб допомогти Україні отримати засоби ППО, необхідні для запобігання атакам країни-агресора РФ). Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у коментарі британському виданню The Guardian.

За його словами, країна-агресор Росія змінила тактику, намагаючись зруйнувати енергопостачання міста і залякати 1,3 млн його жителів - обстрілюючи житлові квартали. У результаті чого люди стикаються з позаплановими відключеннями електроенергії на кілька годин поспіль.

Терехов заявив, що пакет військової допомоги США в розмірі 60 млрд доларів США, який наразі застопорився в Конгресі, має "критичне значення для нас", і закликав країни Заходу знову переключити увагу на україно-російську війну.

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"Нам потрібна ця підтримка, щоб не допустити перетворення Харкова на друге Алеппо", - сказав Терехов. Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Ходжес.

До слова, з 2012 року сирійське місто Алеппо палало у всіх сенсах слова, будучи охопленим громадянською війною. У 2016 році країна-агресор Росія, підтримуючи уряд Башара Асада, почала інтенсивні бомбардування східних районів Алеппо, де ховалися опозиційні сили і мирні жителі. Ці бомбардування країни-агресора РФ призвели до загибелі тисяч людей і руйнування значної частини міста.

Удари РФ по Харкову - подробиці

Нагадаємо, вдень 11 квітня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. Окупанти атакували місто ракетами. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив "приліт", а після нього в місті сталося ще кілька вибухів.

Також мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки російської атаки 11 квітня. Окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі міста, що призвело до складної ситуації з електропостачанням. Унаслідок атаки є руйнування будинків.

Окрім цього, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що відбулося щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області. На щастя, постраждалих немає.

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