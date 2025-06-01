Діяли у 3 часових поясах прямо під носом ФСБ: Зеленський здивував деталями атаки на РФ

У цій операції було використано 117 дронів та відповідна кількість операторів.

https://glavred.net/war/deystvovali-v-3-chasovyh-poyasah-pryamo-pod-nosom-fsb-zelenskiy-udivil-detalyami-ataki-na-rf-10669712.html Посилання скопійоване

Зеленський розкрив деталі атаки на РФ / Колаж: Главред, фото: СБУ, Володимир Зеленський

Голова СБУ Василь Малюк доповів президенту України Володимиру Зеленському про "блискучий результат" операції "Павутина" з атакою дронів на РФ. Зеленський зазначив, що від початку планування до ефективної реалізації пройшов 1 рік, 6 місяців та 9 днів.

Це самостійний результат України і найбільш далекобійна операція наших захисників і спецслужб.

"Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території. Подякував генералу Малюку за цей успіх України. Доручив Службі безпеки України поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені. Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо – ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити. Слава Україні!" - заявив Зеленський.

відео дня

У своєму вечірньому зверненні президент наголосив, найцікавіше в цій операції полягає в тому, що офіс нашої операції на території РФ був безпосередньо поруч з управлінням ФСБ РФ.

Загалом у цій операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів.

"Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція ... Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав. Справді приємно, коли речі, які санкціонував іще рік і шість місяців тому, працюють і забирають у росіян понад 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу", - розповів Зеленський.

Також зазначається, що перед початком операції були отримані дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару. Нині зберігається загроза застосування ударних дронів з боку РФ та ракет "Калібр" з морських носіїв.

Удари по РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Мурманській області спалахнула пожежа на військовому аеродромі стратегічної авіації РФ "Оленья", де пролунали щонайменше десять вибухів. Також була атакована авіабаза "Біла". За попередніми оцінками, російські сили могли втратити понад 40 стратегічних бомбардувальників.

Згодом ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Внаслідок операції "Павутина" був уражений 41 літак. Операцію особисто контролював президент України та Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк і команда СБУ.

За інформацією джерел, усі учасники цієї унікальної операції вже тривалий час перебувають в Україні. Тому, якщо російська влада почне демонстративні затримання, це буде не більше ніж показова акція для власної аудиторії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред