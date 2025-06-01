"Готові битися": топсоюзник України звернувся до Росії з жорсткою заявою

Британія має намір провести серйозні інвестиції у сферу своєї національної безпеки.

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Лондон готовий закупити декілька тисяч ракет британського виробництва / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Вікіпедія (ілюстративне фото)

Коротко:

Британія збирається виробити 7 тисяч далекобійних ракет

Британія готова зробити свій внесок у можливу війну

Позиція Лондона - прямий сигнал Москві

Велика Британія збирається зміцнити свою оборонну політику та інвестувати в безпеку. Такий крок - сигнал Москві щодо того, що Лондон готовий зробити внесок у разі майбутньої війни. Про це заявив британський міністр оборони Джон Хілі.

"Британія стоїть за зміцненням наших Збройних сил, а також зміцненням нашої промислової бази, і це частина нашої готовності воювати, якщо буде потрібно, але і сила, яка допоможе стримувати ці війни в майбутньому", - розповів він в інтерв'ю BBC. відео дня

Як стверджує міністр, у рамках огляду оборонної політики передбачаються додаткові інвестиції у сферу національної безпеки. Це має стати "чітким сигналом" для країн, які загрожують Британії.

Ба більше, очільник Міноборони відвідав завод у Стівенеджі, де роблять крилаті ракети Storm Shadow, і розповів про плани уряду закупити до 7 тисяч одиниць далекобійної зброї виробництва Британії.

"Шість мільярдів доларів протягом наступних п'яти років на такі заводи дадуть нам змогу не тільки виробляти боєприпаси, якими оснащуватимуться наші війська в майбутньому, а й створювати робочі місця в кожній частині Великої Британії - 1800 нових робочих місць", - додав Джон Гілі та підкреслив, що це - сигнал для Москви.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - новини:

Як повідомляв Главред, у неділю, 1 червня, Служба безпеки України завдала ударів дронами по чотирьох авіабазах Росії - Оленья, Дягілєве, Іваново і Біла. Уражено понад 30 стратегічних військових літаків росіян.

Пізніше стало відомо, що операцію СБУ під назвою Павутина, готували понад півтора року. Операцію контролював особисто президент, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, а реалізацією займався очільник спецслужби Василь Малюк.

"Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила в Росію fpv-дрони, а потім - мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених уже на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники", - ідеться в повідомленні.

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