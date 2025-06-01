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"Вже давно підмовляли мене": Камалія звалилася з коня

Анна Підгорна
1 червня 2025, 22:00
166
Співачка боляче забилася під час тренування з верхової їзди.
Камалія
Камалія зараз - співачка впала з коня під час тренування / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Коротко:

  • Камалія вирішила спробувати свої сили у стрибках через перешкоди на коні
  • Артистка впала під час подолання бар'єру

Українська співачка Камалія - досвідчена наїзниця, і навіть під час відпочинку з доньками в італійському Сполето знайшла час для кінних тренувань. Арабелла і Мірабелла запропонували своїй зірковій мамі незвичний експеримент - випробувати стрибки через перешкоди.

Уроки верхової їзди тривали три дні. Перші два виявилися вельми успішними, а ось третій ледь не обернувся для артистки трагедією. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

"Продовжую розповідати про наші пригоди з Арабеллою та Мірабеллою в Сполето, Італія. Дівчата вже давно підмовляли мене спробувати себе у стрибках. Мовляв, досить вже тієї виїздки, час літати над бар’єрами! А в Сполето майже всі коні саме для шоу-джампінгу, тренерів з виїздки немає. Тож, думаю, була не була! Перший день — ідеально, другий — ще краще. А ось на третій день…" - написала Камалія, і опублікувала відео, на якому вона падає з коня під час подолання бар'єру.

"Якщо судилося впасти, то впадеш", - зі здоровою самоіронією додала зірка. Ентузіазму співачки її шанувальники не розділили - у коментарях вони висловлювали серйозну стурбованість здоров'ям Камалії після падіння.

Камалія
Камалія зараз - співачка впала з коня під час тренування / instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія
Камалія зараз - співачка впала з коня під час тренування / instagram.com/kamaliyaofficial

Дивіться відео жорсткого падіння Камалії з коня:

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Хто така Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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