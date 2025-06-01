Зустріч Трампа з Путіним: у Кремлі повідомили ймовірні терміни переговорів

Переговори мають привести до "серйозних результатів", кажуть у РФ.

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У РФ розповіли про ймовірну зустріч лідерів країн / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

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У Кремлі вважають факт телефонних розмов позитивним

Особиста зустріч може призвести до серйозних результатів

Зустріч американського президента Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна може не відбутися до кінця 2025 року, заявив помічник російського президента Юрій Ушаков.

Він підтвердив, що наразі жодних домовленостей про зустріч Трампа і Путіна немає, хоча "ідеї витають у повітрі", повідомляють пропагандисти РФ.

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Водночас, за його словами, у Кремлі вважають уже сам факт телефонних розмов позитивним.

"Звичайно, особиста зустріч - це взагалі щось масштабне, що має призвести до серйозних результатів. Але знову ж таки, ці результати мають бути підготовлені кимось, а саме - командами відповідного Білого дому і Кремля", - зазначив він.

Водночас помічник Путіна зазначив, що прогнозувати, коли може відбутися зустріч, "можна, але це безглуздо".

"Можна гадати, що цього року, наприклад... не факт, звісно. Ні. Але гадати можна", - додав Ушаков.

Як повідомляв Главред, спеціальний посланник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог заявив, що на 2 червня в Стамбулі заплановано новий раунд мирних переговорів між Україною і Росією.

Раніше повідомлялося про те, що Путін готовий до переговорів із Зеленським, але з однією умовою. Путін нібито підтримує можливість особистої зустрічі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив, що зустрічі, які відбулися 15-16 травня, засвідчили готовність України просуватися до миру і підкреслили важливість міжнародного тиску на Росію для припинення війни.

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Хто такий Юрій Ушаков? Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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