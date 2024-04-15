Буде "катастрофічно важко": Буданов назвав терміни масштабного наступу РФ

Армія РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями, попередив начальник ГУР.

https://glavred.net/ukraine/budet-katastroficheski-tyazhelo-budanov-nazval-sroki-masshtanogo-nastupleniya-rf-10558031.html Посилання скопійоване

Кирило Буданов спрогнозував наступ РФ / Колаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, mil.ru

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував майбутній новий наступ російських окупантів.

За його словами, армія країни-агресора РФ може піти в наступ на фронті в найближчі місяці. Про це він сказав в інтерв'ю daserste.de.

Водночас начальник ГУР говорить про те, що дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

відео дня

Глава української військової розвідки також уточнив, що армія країни-агресора може піти в атаку наприкінці травня - на початку червня.

"Російські війська почнуть наступ наприкінці травня - на початку червня. Я думаю, до цього моменту ми добре підготуємося. І подивимося, як піде далі. Без допомоги західних союзників нам буде катастрофічно важко. І то, за умови, що вона, по-перше, прийде в достатній кількості, і друге - буде йти далі", - додав Буданов.

Ситуація на фронті

Раніше у ЗСУ розкрили напрямок наступу РФ. Бої в Покровському районі мають вирішальне значення, розповіли українські захисники.

Нагадаємо, що окупанти захопили Водяне і просунулися в Іванівському. Російські окупанти просунулися на Донецькому напрямку. Аналітики також повідомили, що уточнюють лінію зіткнення біля Вербового Запорізької області.

Президент Володимир Зеленський розповів про дії, які не дають РФ просуватися. Українським захисникам вдалося стабілізувати позиції на фронті в умовах дефіциту снарядів. Російські окупанти не можуть просуватися вперед.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред