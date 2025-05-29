Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну накриє справжня спека: синоптик Птуха назвала дати різкої зміни погоди

Марія Тупік
29 травня 2025, 18:12
1681
Синоптик Наталія Птуха розповіла детальний прогноз, коли українцям очікувати потепління.
Погода на лето в Украине
Якою буде погода влітку в Україні розповіла Наталія Птуха / Главред

Погода в Україні у травні здивувала прохолодою та сильними зливами. Замість весняного тепла вдарили заморозки, а в частині областей навіть йшов сніг.

В інтерв'ю Главреду синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли закінчаться зливи в Україні, назвала дату потепління та пояснила, чи варто очікувати влітку на аномалії у вигляді смерчів і торнадо.

Скільки ще триватиме волога погода в Україні?

відео дня

Така нестійкість в атмосфері буде продовжуватися. Ми знаходимось у полі зниженого тиску, тому, особливо в денні години, коли розпочинається нерівномірний прогрів поверхні, можуть бути короткочасні дощі. Опади носитимуть більш літній характер. Дощі будуть локальні. Лише на заході з 30 травня буде впливати поле підвищеного тиску, тому там без опадів. Температурні показники найближчими днями: вночі очікується від +9 до +16, вдень у більшості областей - від +18 до +25. На заході буде прохолодніше: від +15 до +20. У Карпатах вночі +3 - +10, вдень +11 - +18.

31 травня на лівобережжі, у Криму та західних областях, слід очікувати короткочасні дощі з грозами.

1 червня в Україні буде без опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті короткочасні дощі. Починаючи з вихідних та у перші дні літа опадів буде менше, оскільки поле зниженого тиску чергуватиметься з полем підвищеного тиску.

У Києві з 1 по 3 червня буде без опадів, вже далі можна знову очікувати локальні дощі. А щодо температури, то підвищення можна очікувати з 5 червня.

Коли українцям чекати на спеку?

Сильної спеки ми ще не прогнозуємо, але вже 2-3 червня температура вночі становитиме від +9 до +15 градусів, 3 червня - 12 - 18 тепла, а вдень буде від +21 до +27. На півдні та сході очікуємо навіть до +30 градусів.

Але на заході країни з 3 червня температура повітря буде трохи нижчою, оскільки там буде черговий атмосферний фронт, тому варто очікувати від +19 до +24 градусів. Якогось сильного антициклону, який би забезпечив Україні стійку, суху та спекотну погоду, наразі немає.

Якої погоди очікувати на вихідних в Україні?

31 травня вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі, у Криму та у західних областях, очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території буде перерва - там без опадів.

Температура вночі +9 - +14, в західних областях - найхолодніша ніч - від +16 до +11 градусів.

Погода на начало лета в Украине
Погода на початок літа в Україні / Укргідрометцентр

Вдень буде комфортно: від +20 до +25 градусів. В Карпатах від +11 до 16 градусів.

У неділю, 1 червня, буде без опадів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі та грози. Температура вночі - +9 - +14, вдень - +20 - +25 градусів.

Чому травень став такий холодний, із заморозками та дощами, і яким буде літо?

Перші декади травня в нас дійсно були прохолодними, навіть нижче кліматичної норми. Все через те, що переважали північні та північно-західні кліматичні процеси. Часто поширювалося повітря арктичного походження. Подібні погодні умови вже траплялись в Україні. Наші фахівці проаналізували, і найближчі архівні дані - це холодний травень 1999 року.

Зараз для аграрного сектору опади - це великий плюс. В ґрунті спостерігались посухи, особливо в південно-східних і центральних областях країни, і як кажуть наші агрометеорологи, ці опади рятують врожай. Звичайно, в деяких областях опади виявились вище кліматичної норми, особливо для Вінниччини. Утім, поки що така погода в травні іде в плюс для країни.

Деякі кліматологи і метеорологи прогнозують значні аномальні явища в Україні. Навіть такі, як смерчі та торнадо. Причому смерчі цього року ми вже бачили. Чи можуть синоптики підтвердити, що українцям слід очікувати на бурхливі прояви стихії?

Смерч в мае в Украине

Загалом літо 2025 в Україні очікується теплим, з періодами спеки та середньомісячною температурою вище на 1,5 градуси від кліматичної норми. У липні та серпні може бути на 2 градуси більше кліматичної норми, оскільки ці місяці в Україні найтепліші. Проте може бути нерівномірний розподіл опадів. Наприклад: на півдні та сході стане більше посушливих днів (якщо аналізувати попередні дані кліматологів), а в деяких регіонах може випасти місячна норма опадів.

Говорити про температурні аномалії або інтенсивність екстремальних явищ складно, оскільки це потребує дослідження науковців. Проте не варто виключати те, що фіксація тих самим смерчів, якщо вони трапляються на нашій території, то вони і раніше були, але, можливо їх не могли зафіксувати так, як це робиться зараз. Смерч - локальне явище, але воно є можливим.

Наталія Птуха
Наталія Птуха / інфографіка: Главред

Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи змогли росіяни прорватись на Сумщині: у Зеленського розповіли про хід боїв

Чи змогли росіяни прорватись на Сумщині: у Зеленського розповіли про хід боїв

18:53Фронт
Україну накриє справжня спека: синоптик Птуха назвала дати різкої зміни погоди

Україну накриє справжня спека: синоптик Птуха назвала дати різкої зміни погоди

18:12Синоптик
РФ перекинула 40 Ту-22М3 і 11 Ту-95МС на "Оленью": аналітики з'ясували, для чого

РФ перекинула 40 Ту-22М3 і 11 Ту-95МС на "Оленью": аналітики з'ясували, для чого

17:42Світ
Реклама

Популярне

Більше
Долар раптово пішов у піке після чотириденного "зльоту": новий курс валют

Долар раптово пішов у піке після чотириденного "зльоту": новий курс валют

Гороскоп Таро на завтра 30 травня: Близнюкам - труднощі в коханні, Левам - вибір

Гороскоп Таро на завтра 30 травня: Близнюкам - труднощі в коханні, Левам - вибір

Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

Путініст Пригожин розсекретив, що ж відбувається з Кіркоровим насправді

Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

Гороскоп на завтра 30 травня: Тельцям - компліменти, Водоліям - грандіозний прибуток

4 знаки зодіаку потрібно діяти швидко, поки не закінчилася удача в червні

4 знаки зодіаку потрібно діяти швидко, поки не закінчилася удача в червні

Останні новини

19:28

За лаштунками військової співпраці: звіт ООН викрив масштаби допомоги КНДР Росії

19:10

Чому Маск різко порозумнішав і засудив ТрампаПогляд

18:53

Чи змогли росіяни прорватись на Сумщині: у Зеленського розповіли про хід боїв

18:39

Транш у $500 млн від МВФ вже близько: коли гроші надійдуть в Україну

18:39

Наскільки корисні варені яйця для здоров'я: експерти дали відповідь

Україна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – ЗолотарьовУкраїна ризикує залишитися сам на сам із Росією, Трамп "з'їжджає з теми" – Золотарьов
18:38

Загроза для людства: вчені попередили про проліт небезпечної зірки

18:34

Долар стрімко летить вниз: скільки коштуватиме валюта 30 травня

18:23

"Теплі, близькі": Світлицька розкрила правду про "роман" із Цимбалюком

18:12

Україну накриє справжня спека: синоптик Птуха назвала дати різкої зміни погоди

Реклама
17:51

В Україні встановлюють новий дорожній знак: що означає прямокутник з коляскою

17:42

РФ перекинула 40 Ту-22М3 і 11 Ту-95МС на "Оленью": аналітики з'ясували, для чого

17:39

Путін вперше заговорив про наступника - хто його замінить, названо прізвищаВідео

17:36

Дружина Неліпи розповіла, чому розлучилася з артистом

17:25

Супертест на IQ: знайдіть мишу серед грибів за 5 секунд

17:15

"Ленін - гриб і радіохвиля": хто і навіщо в 1991 році вигадав фейк, що став мемом

17:08

Все для Росії: ЗМІ повідомили, що у Китаї заблокували продаж Україні дронів

16:57

Масштабна кампанія росіян зірвана: СБУ виграє війну за українських підлітків, - експерт

16:42

Ціна на популярний продукт вже зашкалює і далі росте: скільки доведеться віддати

16:35

Україна вперше застосувала унікальну зброю для далекобійних ударів - що відомоВідео

16:31

План Росії провалився: Сили оборони заблокували окупантів на Харківщині

Реклама
16:30

"Не хочу брехати": Зеленський обговорював з Мерцом Taurus і дав одну обіцянку

16:26

"Якось треба жити": Лілія Ребрик зізналася, що зводить її з розуму

16:20

Підтримує імунітет і м'язи: 5 причин пити кефір щодня

15:59

Зеленський назвав умову справедливого миру в Україні і пояснив роль Путіна

15:57

Американський режисер разом із балконом зірвався з висоти в КиєвіВідео

15:33

Стоїть на заваді миру в Європі: Орбан оскандалився новою заявою про Україну

15:22

Окупанти перерізали важливу трасу: названо два міста, які під загрозою

15:21

В Раді хочуть послабити правила для виїзду чоловіків за кордон - що зміниться

15:11

Скільки українцям доведеться платити за газ у червні: стали відомі цифри

14:57

30 травня - другий день Вознесіння Господнього: що можна робити у свято

14:33

Що насправді пили козаки: історик розповів про унікальний напійВідео

14:29

Коли Трійця у 2025 році: традиції, заборони та важливі прикмети

14:14

Як дати таблетку коту без зайвого стресу - перевірені способи

14:13

РФ застосувала нове озброєння: Україну атакували невідомі повітряні цілі

14:13

"Здавалося, співати більше не зможу": Марта Адамчук розповіла про складний період

13:57

Який замок відімкнений: лише одиниці вгадають всього за 5 секунд

13:51

"Мені можна пробачити": Потап знову взявся за старе

13:47

У Росії спалахнув завод: експерт повідомив, що там виробляли для ведення війни

13:38

Після ляпаса: що зробила Макрон зі своїм чоловіком перед президентом Індонезії

13:31

Страшний діагноз: екс-дружина Максима Неліпи про те, як страждав загиблий артист

Реклама
13:19

Суха погода накриє частину України: де припиняться дощі з грозами

13:18

Нове засідання у форматі "Рамштайн": названо дату та місце проведення

12:44

Київ накрила потужна злива з градом: вулиці затопило, є обриви електромережВідео

12:32

Постачання ракет Taurus Україні: Мерц зробив інтригуючу заяву

12:21

Три категорії українців можуть вийти на пенсію після 15 років стажу: хто має на це право

12:07

Російський відомий співак розлучився з дружиною після 16 років шлюбу - що сталося

11:51

Коли погода влаштує два "вихідні" від дощів: синоптик назвала дати

11:47

Недостатньо: Меган Маркл винувато зізналася, чого їй бракує в житті

11:46

Історія з імпічментом Трампа може повторитись знову: Золотарьов назвав причинуВідео

11:46

РФ підготувалася: в НГУ попередили про небезпеку захоплення важливого міста

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти