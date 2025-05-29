Україну накриє справжня спека: синоптик Птуха назвала дати різкої зміни погоди

Синоптик Наталія Птуха розповіла детальний прогноз, коли українцям очікувати потепління.

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Якою буде погода влітку в Україні розповіла Наталія Птуха / Главред

Погода в Україні у травні здивувала прохолодою та сильними зливами. Замість весняного тепла вдарили заморозки, а в частині областей навіть йшов сніг.

В інтерв'ю Главреду синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли закінчаться зливи в Україні, назвала дату потепління та пояснила, чи варто очікувати влітку на аномалії у вигляді смерчів і торнадо.

Скільки ще триватиме волога погода в Україні?

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Така нестійкість в атмосфері буде продовжуватися. Ми знаходимось у полі зниженого тиску, тому, особливо в денні години, коли розпочинається нерівномірний прогрів поверхні, можуть бути короткочасні дощі. Опади носитимуть більш літній характер. Дощі будуть локальні. Лише на заході з 30 травня буде впливати поле підвищеного тиску, тому там без опадів. Температурні показники найближчими днями: вночі очікується від +9 до +16, вдень у більшості областей - від +18 до +25. На заході буде прохолодніше: від +15 до +20. У Карпатах вночі +3 - +10, вдень +11 - +18.

31 травня на лівобережжі, у Криму та західних областях, слід очікувати короткочасні дощі з грозами.

1 червня в Україні буде без опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті короткочасні дощі. Починаючи з вихідних та у перші дні літа опадів буде менше, оскільки поле зниженого тиску чергуватиметься з полем підвищеного тиску.

У Києві з 1 по 3 червня буде без опадів, вже далі можна знову очікувати локальні дощі. А щодо температури, то підвищення можна очікувати з 5 червня.

Коли українцям чекати на спеку?

Сильної спеки ми ще не прогнозуємо, але вже 2-3 червня температура вночі становитиме від +9 до +15 градусів, 3 червня - 12 - 18 тепла, а вдень буде від +21 до +27. На півдні та сході очікуємо навіть до +30 градусів.

Але на заході країни з 3 червня температура повітря буде трохи нижчою, оскільки там буде черговий атмосферний фронт, тому варто очікувати від +19 до +24 градусів. Якогось сильного антициклону, який би забезпечив Україні стійку, суху та спекотну погоду, наразі немає.

Якої погоди очікувати на вихідних в Україні?

31 травня вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі, у Криму та у західних областях, очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території буде перерва - там без опадів.

Температура вночі +9 - +14, в західних областях - найхолодніша ніч - від +16 до +11 градусів.

Погода на початок літа в Україні / Укргідрометцентр

Вдень буде комфортно: від +20 до +25 градусів. В Карпатах від +11 до 16 градусів.

У неділю, 1 червня, буде без опадів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі та грози. Температура вночі - +9 - +14, вдень - +20 - +25 градусів.

Чому травень став такий холодний, із заморозками та дощами, і яким буде літо?

Перші декади травня в нас дійсно були прохолодними, навіть нижче кліматичної норми. Все через те, що переважали північні та північно-західні кліматичні процеси. Часто поширювалося повітря арктичного походження. Подібні погодні умови вже траплялись в Україні. Наші фахівці проаналізували, і найближчі архівні дані - це холодний травень 1999 року.

Зараз для аграрного сектору опади - це великий плюс. В ґрунті спостерігались посухи, особливо в південно-східних і центральних областях країни, і як кажуть наші агрометеорологи, ці опади рятують врожай. Звичайно, в деяких областях опади виявились вище кліматичної норми, особливо для Вінниччини. Утім, поки що така погода в травні іде в плюс для країни.

Деякі кліматологи і метеорологи прогнозують значні аномальні явища в Україні. Навіть такі, як смерчі та торнадо. Причому смерчі цього року ми вже бачили. Чи можуть синоптики підтвердити, що українцям слід очікувати на бурхливі прояви стихії?

Загалом літо 2025 в Україні очікується теплим, з періодами спеки та середньомісячною температурою вище на 1,5 градуси від кліматичної норми. У липні та серпні може бути на 2 градуси більше кліматичної норми, оскільки ці місяці в Україні найтепліші. Проте може бути нерівномірний розподіл опадів. Наприклад: на півдні та сході стане більше посушливих днів (якщо аналізувати попередні дані кліматологів), а в деяких регіонах може випасти місячна норма опадів.

Говорити про температурні аномалії або інтенсивність екстремальних явищ складно, оскільки це потребує дослідження науковців. Проте не варто виключати те, що фіксація тих самим смерчів, якщо вони трапляються на нашій території, то вони і раніше були, але, можливо їх не могли зафіксувати так, як це робиться зараз. Смерч - локальне явище, але воно є можливим.

Наталія Птуха / інфографіка: Главред

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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