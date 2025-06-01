Вдарить +34 градуси: відома дата, коли Україну накриє шалена спека

В деяких областях України періодично випадатимуть дощі.

https://glavred.net/synoptic/udarit-34-gradusa-izvestna-data-kogda-ukrainu-nakroet-bezumnaya-zhara-10669583.html Посилання скопійоване

Погода в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода наступного тижня

В яких областях можливі грози та град

Погода в Україні на початку червня буде по-літньому теплою із денними показниками максимальної температури в межах +27…+32 °С. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Він також додав, що разом із цим, періодично випадатимуть дощі, які будуть найбільш інтенсивними у західних та північних областях.

відео дня

Погода 2 червня

У понеділок, 2 червня, у західній частині країни, вдень також у північних областях, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вдень в окремих пунктах можливий град і шквали, 15 – 20 м/с. На решті території України без опадів.

Вночі та вранці місцями спостерігатимуться слабкі тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень переважно південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С; у південній частині вночі +16…+21 °С, вдень +26…+31 °С.

Погода 2 червня / фото: meteoprog

Погода 3 червня

У вівторок, 3 червня, у західних, північних і місцями центральних областях очікується нестійка погода: пройдуть дощі з грозами, місцями можливі сильні зливи, град і шквали 17 – 22 м/с. У південних та східних регіонах без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +15…+21 °С, вдень +27…+32 °С, у західних і північно-західних областях +20…+26 °С.

Погода 3 червня / фото: meteoprog

Погода 4 червня

У середу, 4 червня, дощі пройдуть у центральних, східних областях, вдень також у Приазов’ї, Карпатах та на Прикарпатті. Місцями можливі грози, в окремих пунктах град. В інших регіонах — без опадів.

Вітер північний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+18 °С, у північних областях місцями +7…+10 °С, вдень +22…+27 °С, на півдні місцями +28…+31 °С.

Погода 4 червня / фото: meteoprog

Погода 5 червня

У четвер, 5 червня, у більшості областей України очікується стійка погода, без опадів. Лише у другій половині дня в західних і північних областях місцями пройдуть грозові зливи. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний/південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С, на півдні та Прикарпатті місцями +30…+33 °С.

Погода 6 червня

У п’ятницю, 6 червня, у західних, центральних і північно-східних областях очікуються грозові дощі, вдень місцями з градом і шквалами до 17 – 24 м/с. На решті території країни — переважно без опадів.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+19 °С, вдень +25…+30 °С, у південних та центральних областях +30…+33 °С.

Погода 7 червня

У суботу, 7 червня, вночі у північних, східних і центральних регіонах, вдень у західній частині пройдуть грозові дощі, місцями значні. На решті території України переважно без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень західний із переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С, на півдні місцями до +34 °С.

Погода 8 червня

У неділю, 8 червня, у більшості західних, північних та центральних областей прогнозуються грозові дощі, вдень місцями град і шквали 17 – 22 м/с. В інших регіонах без істотних опадів.

Вітер переважно південно-західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +14…+22 °С, вдень у західних і північних областях +17…+26 °С, на решті території країни +29…+34 °С.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Укргідрометцентр розповів, що погода в Україні 1 червня буде місцями дощовою. Також з 31 травня по 2 червня синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Херсонській, Харківській та Сумській областях.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха заявила, що за попередніми оцінками, літо очікується теплим і з періодами спеки. Середньомісячна температура буде вищою за кліматичну норму на 1,5 градуса, а у липні та серпні – на 2,5 градуса.

Також повідомлялось, що упродовж наступних п'яти років температура повітря на Землі досягне рекордних значень, що створить умови для більш смертоносних екстремальних погодних умов.

Читайте також:

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред