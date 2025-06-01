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Зеленський назвав умови України на переговорах з РФ у Стамбулі - що відомо

Юрій Берендій
1 червня 2025, 15:19
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Володимир Зеленський назвав основні деталі позиції України на майбутніх переговорах з російською делегацією у Стамбулі.
Зеленський назвав умови України на переговорах з РФ у Стамбулі - що відомо
Зеленський розповів, хто очолить українську делегацію у Стамбулі / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський розкрив умови України на переговорах з РФ у Стамбулі
  • Українську делегацію очолить міністр оборони України Рустем Умєров

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо майбутніх переговорів з російською стороною у Стамбулі та розповів, хто очолить українську делегацію. Відповідну заяву він зробив у своєму Telegram.

Зеленський повідомив, що заслухав звіти міністра оборони, міністра закордонних справ, представників Генштабу, розвідки та СБУ. Обговорювали оборонні дії, ініціативи на фронті та дипломатичні кроки.

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Президент наголосив, що Україна продовжує докладати максимум зусиль для захисту незалежності, державності та громадян. Він окреслив пріоритетні завдання на найближчий період і сформулював позицію України напередодні запланованої зустрічі в Стамбулі в понеділок.

"Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров", - резюмував він.

Переговори у Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та Росія готуються до чергового раунду переговорів у Стамбулі, однак, за словами президента Володимира Зеленського, Москва досі не має чітко визначеної позиції, з якою планує брати участь у зустрічі.

Росія, оголосивши дату й місце нових перемовин, намагається подати себе як ініціатора мирного процесу. Такий крок виглядає радше як тактична спроба покращити свій імідж на міжнародній арені, ніж як щире прагнення до припинення війни, зазначає кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

У Сполучених Штатах очікують, що Україна наступного тижня приїде до Стамбула на прямі переговори з РФ. Дональд Трамп сподівається, що ця зустріч зрушить процес завершення війни, заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

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