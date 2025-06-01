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"Ситуація не проста": в ДПСУ назвали основні напрямки наступу РФ на Сумщині

Юрій Берендій
1 червня 2025, 11:45
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Російські війська проводжують активні бойові дії на Сумщині, в ДПСУ назвали пріоритетні напрямки наступу ворога.
ВСУ, армия РФ
В ДПСУ назвали основні напрямки наступу РФ на Сумщині / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Про що сказав Демченко:

  • Ситуація на Сумському напрямку залишається важкою
  • Ворог проводить активний наступ в напрямках населених пунктів Веселівка та Володимирівка

Російські війська продовжують штурмувати позиції українських сил на кордоні Сумської області. За інформацією речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, ворог діє активніше на окремих напрямках, використовуючи невеликі піхотні підрозділи. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"На жаль, ситуація у Сумській області, особливо у межах населених пунктів Юнаківської та Хотінської громад, непроста, бо ворог продовжує тиснути", - розповів він.

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За його словами, ці штурмові групи просуваються вглиб української території, де накопичуються для подальших атак на українські позиції вглиб території України.

"Це вже триває певний час. Найбільш активно це на напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останній період ворог розширює цю територію заходу малих штурмових груп, зокрема це напрямки населених пунктів Веселівка, Володимирівка", - зазначив Демченко.

Він наголосив, що хоча бронетехніка на цьому напрямку майже не застосовується, окупанти іноді використовують мотоцикли чи квадроцикли, щоб швидко прориватися, чекати підкріплення і потім здійснювати наступ.

Бої на Сумщині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Сумській області тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська активно застосовують ракети, ударні дрони "Шахед" і велику кількість безпілотників, намагаючись захопити ініціативу на фронті. Попри заяви Москви про бажання миру, вона продовжує розпалювати війну, а світова спільнота не виявляє достатньої рішучості для її стримування. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив, що армія Росії не припиняє спроб прориву на прикордонних напрямках області.

Водночас військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов зауважив, що Росія активно концентрує війська на Сумському напрямку. За його словами, окупанти можуть намагатися закріпитися в цьому регіоні, аби згодом використати контроль над територією як козир у майбутніх перемовинах.

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Що таке ДПСУ?

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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