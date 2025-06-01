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Війна посилиться, РФ наступатиме все літо: розкрито нові плани Путіна

Андрій Ганчук
1 червня 2025, 12:31
106
Окупанти наступатимуть по всій лінії фронту.
Дмитро Снєгирьов, Росія, війна
Росія наступатиме все літо, дедлайнів у Путіна немає - Снєгирьов / Главред

Коротко:

  • Незабаром РФ посилить військову агресію
  • Ворог буде наступати все літо

Країна-окупант Росія в найближчому майбутньому посилить свої наступальні дії на фронті в Україні. Наступ триватиме все літо. Під прикриттям так званого мирного процесу ворожі сили посилять як наземні, так і повітряні бойові дії. Про це заявив військово-політичний аналітик, співголова громадянської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у РФ немає дедлайнів щодо наступу. Росіяни проводитимуть операції все літо.

"Не варто говорити про дедлайни, вони постійно не підтверджуються. У росіян немає ніяких дедлайнів - це підтверджується і заявою російського диктатора Путіна, який говорив, що у них немає чітких термінів щодо виконання стратегічних завдань так званої спеціальної військової операції. Повідомлення про певні дедлайни - не більше, ніж інформаційні приводи.

Окупанти наступатимуть усе літо. Максимально використовуватимуть цей період, бо розуміють: восени очікується бездоріжжя, яке заважає працювати колісній і гусеничній техніці, FPV-дронам, і значно знижує можливості для подальшого просування", - зазначив аналітик.

На його думку, у найближчому майбутньому очікується загострення по всій лінії фронту російсько-української війни. Окупанти імітуватимуть переговорний процес і вестимуть наступ.

"Активізації бойових дій по всьому російсько-українському фронту, довжина якого - 1200 кілометрів. Росіяни імітуватимуть переговорний процес і під прикриттям так званих мирних домовленостей або пропозицій, різко посилять свої агресивні дії. Як наземні, так і в повітрі - останніми днями ми вже бачили посилення ударів аеродонамічними та аеробалістичними засобами ураження по території України", - наголосив Дмитро Снєгирьов.

Дивіться відео, в якому Снєгирьов розповів про плани Росії на Сумську область:

Наступ РФ у Сумській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, окупаційні війська Росії почали наступальні дії в Сумській області. За даними місцевої влади, ворог захопив населені пункти Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка. За інформацією DeepState, також росіяни окупували Володимирівку. Бої тривають.

У Сумській області тривають важкі бої, сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Крім того, ворог атакує ракетами, "Шахедами", і насичує поле бою дронами.

Ситуація на Сумщині, особливо в районах населених пунктів Юнаківської та Хотинської громад - непроста, розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Штурмові групи противника намагаються потрапити вглиб території України.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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