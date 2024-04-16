Окупанти намагаються захопити Часів Яр: в ISW розкрили, чи є успіхи в армії РФ

Російський блогер стверджував, що окупанти просунулися на 300 метрів на східній околиці Часова Яру.

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На фронті наразі ведуться позиційні бої на більшості напрямків / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

Російські військові блогери стверджують, що 15 квітня окупантам вдалося просунутися в районі Часова Яру. Однак аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтверджених змін лінії фронту в цьому районі. Про це йдеться у звіті ISW за 15 квітня.

За словами пропагандистів РФ, путінські війська нібито просунулися в мікрорайоні Канал у східному Часовому Яру, а один російський блогер стверджував, що окупанти просунулися на 300 метрів на східній околиці Часова Яру, передає ISW.

Російський "воєнкор" говорив, що війська РФ нібито наступали на північно-східну околицю Часова Яру в районі Дачі. Російські джерела стверджували, що загарбники просунулися поблизу заповідника Ступки-Голубовські 2 (на південь від мікрорайону Канал), і що війська РФ також наступали біля Богданівки (на північний схід від Часового Яру), Калинівки (на північ від Часового Яру) та Іванівського (на південний схід від Часового Яру). При цьому експертам ISW не вдалося знайти візуального підтвердження цих заявлених досягнень.

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У звіті аналітиків зазначається, що позиційні бойові дії тривали:

на південному сході від Часова Яру поблизу мікрорайону Новий;

у мікрорайоні Канал;

на південний схід від Часова Яру поблизу Іванівського, Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки;

на південь від Часова Яру біля Нью-Йорка.

Речник групи військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин повідомив, що війська РФ намагаються захопити Часів Яр, наступаючи на флангах у районі Богданівки й Іванівського, і що окупанти скидають у цей район від 20 до 30 плануючих бомб за добу.

Що за організація Інститут журналістики? Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка - структурний підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Заснований 1947 року як відділення філологічного факультету, з 1953 - перший в Україні факультет журналістики. У 1993 році перейменований в інститут, сучасна назва - з 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Що відбувається в Часовому Яру - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище військове керівництво Росії поставило завдання своїй окупаційній армії захопити Часів Яр у Донецькій області до 9 травня.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що армія РФ не зможе виконати завдання із захоплення міста, проте зайти в східний район в окупантів вийде. Водночас нестача артилерії та засобів ППО у ЗСУ дасть змогу загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста, ніж під час наступу на Авдіївку та Бахмут.

Експерти DeepState повідомили 15 квітня, що російські окупанти просунулися біля Часового Яру та Новобахмутівки Донецької області.

Аналітики зазначили, що бої тривають у районі населених пунктів Бердичі, Старомайорське і Красногорівка Донецької області.

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