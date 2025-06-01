'Найпотужніший удар': у WSJ розкрили важливість атаки на 'ядерні' авіабази РФ

Ця атака - значне досягнення української стратегії глибоких ударів.

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Завдано удару по стратегічній авіації РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Втрата бомбардувальників - серйозний удар по військовому потенціалу РФ

Виробництво Ту-22М3 і Ту-95МС у Росії більше не ведеться

Унаслідок удару по чотирьох військових аеродромах у глибині Росії було знищено або пошкоджено стратегічні ядерні бомбардувальники країни-агресора РФ.

За даними The Wall Street Journal із посиланням на базу Military Balance+ Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, до цього удару у Росії значилося 54 бомбардувальники Ту-22М3 і 58 Ту-95МС.

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При цьому видання уточнює, що не всі ці машини могли бути в придатному стані, оскільки багато старих літаків у Росії тривалий час перебували на зберіганні або розбиралися на запчастини.

WSJ підкреслює: втрата такої кількості дальніх бомбардувальників, які відіграють ключову роль у нанесенні ударів по Україні, є серйозним ударом по військовому потенціалу РФ. Особливо з огляду на той факт, що виробництво Ту-22М3 і Ту-95МС у Росії більше не ведеться.

Ця атака, як зазначає видання, - значне досягнення української стратегії глибоких ударів, у рамках якої дрони застосовуються для ураження ключових військових об'єктів на території РФ.

/ Главред

За словами Джастіна Бронка, експерта Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) у Лондоні, масштаби руйнувань ще треба буде точно оцінити, проте вже зараз очевидно, що російська дальня авіація зазнала серйозної шкоди.

"Це найпотужніший удар, який українські спецслужби завдали по російському флоту дальніх бомбардувальників з початку війни", - підсумував Бронк.

Удари по стратегічних аеродромах РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок потужних вибухів на аеродромах у РФ уражено понад 40 військових літаків. Атаковано військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Як писав Главред, ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Операцію особисто контролював президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялися деталі ударів по ядерних ракетоносцях РФ. На сьогоднішній день Росія не випустила жодного повністю нового літака Ту-22М3 або Ту-160.

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