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Маск знову здивував коментарем про війну: реакція на удар по авіації РФ

Руслан Іваненко
1 червня 2025, 23:04
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Ілон Маск відреагував на атаку СБУ на аеродроми в Росії і назвав дрони майбутнім війни.
Маск
Ілон Маск відреагував на подію в коментарі у соцмережі X / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com, instagram elonmuskukraine

Читайте в матеріалі:

  • Чому Маск не залишився осторонь української операції
  • Як безпілотники стають новою реальністю сучасної війни
  • Чим ця атака може змінити хід конфлікту в майбутньому

Американський підприємець Ілон Маск відреагував на масштабну спецоперацію Служби безпеки України, під час якої було атаковано десятки російських стратегічних літаків. Його коментар з'явився на платформі X у відповідь на публікацію іншого користувача.

"Україна щойно здійснила атаку, яка стала поворотним моментом в історії воєн. Сотні безпілотників були попередньо розгорнуті, а потім вразили понад 40 літаків за понад 1000 км усередині Росії", — йдеться в дописі, під яким Маск залишив свою реакцію.

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Хоча мільярдер утримався від оцінки самої операції, він акцентував увагу на її технічному аспекті:

"Дрони — це майбутнє війни. Пілотовані літальні апарати — ні", — написав Маск.

Ілон Маск
Ілон Маск / Главред - інфографіка

Нагадаємо, Ілон Маск неодноразово опинявся у центрі дискусій, пов’язаних із війною в Україні. Зокрема, навесні він публічно коментував використання Starlink українськими військовими та звинувачував Україну в атаці на платформу X.

Удари по стратегічних аеродромах РФ - останні новини за темою

Як писав Главред, ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Операцію особисто контролював президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк.

Крім того, як повідомляє BBC, аналітик у сфері озброєнь Кріс Партрідж вважає, що удари виявили вразливість ключових військових активів Росії. За його словами, серед пошкоджених літаків — стратегічні бомбардувальники Ту-95, які, за даними СБУ, брали участь у масованому ракетному обстрілі України на початку року.

Нагадаємо, раніше повідомлялися деталі ударів по ядерних ракетоносцях РФ. На сьогоднішній день Росія не випустила жодного повністю нового літака Ту-22М3 або Ту-160.

Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путіна?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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