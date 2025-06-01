Тест - позитивний: популярна українська співачка натякнула на вагітність

Lida Lee приголомшила шанувальників новиною.

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Lida Lee новини - Ліда Лі заінтригувала фанів натяком на вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Коротко:

Ліда Лі показала фото позитивного тесту на вагітність

Раніше артистку вже підозрювали в цікавому положенні

Про своє особисте життя українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) намагається багато не говорити: відомо, що навесні 2023 року вона розійшлася з бойфрендом після 5-річного роману, також їй приписують стосунки з шоуменом і воїном Даніелем Салемом, які вони обоє називають виключно дружніми.

Що зараз відбувається на любовному фронті Ліди Лі - невідомо. Проте події там, імовірно, вельми бурхливі - у своєму блозі в Instagram зірка натякнула на майбутнє поповнення.

Скорубська опублікувала фотографію позитивного тесту-смужки, схожого на тест на вагітність, із підписом: "Якось так...". Детальніших коментарів про свій ймовірний стан співачка поки не давала.

Lida Lee новини - Ліда Лі заінтригувала фанів натяком на вагітність / instagram.com/lidalee_official

Варто зазначити, що у вересні 2024 року артистці вже приписували вагітність. Тоді Lida Lee опублікувала спростування: кругленький животик, який у неї розгледіли під час одного з її виступів, вона пояснила особливостями фізіології, та закликала любити себе.

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Хто така Lida Lee? Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

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