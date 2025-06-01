Ситуація динамічна і непередбачувана: яким буде курс долара та євро до 8 червня

Банкір сказав, яким буде курс валют в період з 2 по 8 червня.

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Курс валют з 2 по 8 червня / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

На початку червня курс валют суттєво не зміниться

На ринку пануватиме баланс між попитом і пропозицією

Курс 1 євро торгуватиметься в діапазоні 1,1-1,15 долар

У першу декаду червня загальна ситуація на валютному ринку буде без суттєвих змін. Коливання долара відбуватиметься в межах політики НБУ, а курс євро залежатиме від міжнародної економічної кон’юнктури. Про це сказав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

Він зауважив, що основні коливання офіційного курсу не вибиватимуться за коридори травня: 41,6-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро.

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За його словами, на ринку пануватиме баланс між попитом і пропозицією, який досягатиметься через механізм валютних інтервенцій НБУ.

"Курс євро цілком залежатиме від котувань на світових ринках у парі з доларом. Хоча є один вагомий чинник, що досі незнаний: як відреагують ринки на нові мита США на товари з ЄС. Ситуація є досить динамічною і непередбачуваною: дата нових мит перенесена з 1 червня на 9 липня. Тобто поки що нові мита не скасовані, а лише відтерміновані. Саме тому, на мій погляд, впродовж наступного тижня збережеться співвідношення кількох останніх тижнів: курс 1 євро торгуватиметься в діапазоні 1,1-1,15 долар", - вважає банкір.

Лєсовий також додав, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня (2-8 червня) будуть такими:

коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/євро (на готівковому ринку);

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн;

середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини України

Як повідомляв Главред, в НБУ заявили, що у понеділок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні буде на рівні 41,53 грн/дол. Гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Аналітики КІТ Group у своєму звіті розповіли, що протягом 2-4 тижнів курс долара в Україні залишатиметься на рівні 41,20-41,80 грн. Коливання можуть бути на 20-30 копійок.

Тарас Лєсовий також говорив, що у червні ситуація на валютному ринку України залишатиметься передбачуваною, без різких змін, але курс долара може поступово зростати.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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