Ситуація динамічна і непередбачувана: яким буде курс долара та євро до 8 червня

Коротко:
- На початку червня курс валют суттєво не зміниться
- На ринку пануватиме баланс між попитом і пропозицією
- Курс 1 євро торгуватиметься в діапазоні 1,1-1,15 долар
У першу декаду червня загальна ситуація на валютному ринку буде без суттєвих змін. Коливання долара відбуватиметься в межах політики НБУ, а курс євро залежатиме від міжнародної економічної кон’юнктури. Про це сказав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.
Він зауважив, що основні коливання офіційного курсу не вибиватимуться за коридори травня: 41,6-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро.
За його словами, на ринку пануватиме баланс між попитом і пропозицією, який досягатиметься через механізм валютних інтервенцій НБУ.
"Курс євро цілком залежатиме від котувань на світових ринках у парі з доларом. Хоча є один вагомий чинник, що досі незнаний: як відреагують ринки на нові мита США на товари з ЄС. Ситуація є досить динамічною і непередбачуваною: дата нових мит перенесена з 1 червня на 9 липня. Тобто поки що нові мита не скасовані, а лише відтерміновані. Саме тому, на мій погляд, впродовж наступного тижня збережеться співвідношення кількох останніх тижнів: курс 1 євро торгуватиметься в діапазоні 1,1-1,15 долар", - вважає банкір.
Лєсовий також додав, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня (2-8 червня) будуть такими:
- коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/євро (на готівковому ринку);
- середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн;
- середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.
Курс валют - останні новини України
Як повідомляв Главред, в НБУ заявили, що у понеділок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні буде на рівні 41,53 грн/дол. Гривня залишилася на рівні попереднього показника.
Аналітики КІТ Group у своєму звіті розповіли, що протягом 2-4 тижнів курс долара в Україні залишатиметься на рівні 41,20-41,80 грн. Коливання можуть бути на 20-30 копійок.
Тарас Лєсовий також говорив, що у червні ситуація на валютному ринку України залишатиметься передбачуваною, без різких змін, але курс долара може поступово зростати.
Читайте також:
- В Україні раптом подешевшав базовий овоч: яка тепер ціна
- Ціна полуниці в Україні сьогодні - ягода поступово дешевшає
- В 100 гривень вже не вкластись: в Україні подорожчало найдоступніше м'ясо
Хто такий Тарас Лєсовий?
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред