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РФ не зможе досягти успіху на фронті найближчим часом: в ISW назвали причину

Юрій Берендій
17 квітня 2024, 10:20
За даними американських аналітиків, російські війська в ході штурмових дій почали частіше застосовувати малі піхотні групи.
РФ не зможе досягти успіху на фронті найближчим часом: в ISW назвали причину
Росіяни застосували нову тактику штурмових дій на сході / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, СтратКом ЗСУ

Російські окупанти змінили тактику наступальних дій на сході України. Однак, ворожі атаки навряд досягнуть кульмінації найближчим часом через проблеми з моральним духом серед особового складу російської армії. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Речник Національної гвардії України полковник Руслан Музичук повідомив, що останнім часом російські загарбники на сході України використовують невеликі групи, розділені на два загони, посилені бронетехнікою, для проведення наземних атак. Він зауважив, що раніше тактика ворога полягала в використанні великих підрозділів для штурмів.

За його словами, окупанти також використовують невеликі транспортні засоби без захисту для швидкого наближення до українських позицій і створення умов для наступної російської піхотної групи, що забезпечує ці позиції.

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Музичук вказав, що українські безпілотники знищили приблизно 70% російської бронетехніки минулого тижня.

Пресофіцер з української 26-ї артилерійської бригади Олег Калашников також повідомив, що російські сили на Бахмутському напрямку утримуються від проведення наземних атак на рівні батальйонів через швидке виявлення їх українськими безпілотниками.

Він додав, що окупанти на Бахмутському напрямку стикаються з проблемою низького морального духу, а також використовують тактику загороджувальних загонів, щоб запобігти відступу своїх військових.

"Раніше російські війська використовували масові лобові атаки на чолі з піхотою при захопленні Бахмута і на початку спроб захоплення Авдіївки, але останнім часом російські війська, схоже, перейшли до використання менших піхотних груп для проведення наземних атак", — йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що за повідомленням російських джерел, військові РФ відчувають виснаження і стикаються з браком можливості для відпочинку, проте їм доводиться продовжувати бойові дії на захід від Авдіївки.

Аналітики зауважили, що раніше не завжди правильно оцінювали вплив низького морального духу і виснаження на російські наступальні операції, однак нинішня нестача матеріальних ресурсів в Україні може ускладнити оборону ЗСУ.

"ISW продовжує оцінювати, що можливості Росії використовувати вразливі місця України розширюватимуться, оскільки нестача матеріальних засобів в Україні зберігатиметься", — йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ РФ на сході - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вівторок, 16 квітня, російські окупанти продовжили свій наступ і змогли просунутись в Очеретиному Донецької області. Про це йдеться у звіті моніторингового ресурсу DeepState.

Під час літнього наступу російська окупаційна армія планує розгорнути свої дії на двох основних напрямках у Донецькій області: на Костянтинівку — Краматорськ та на Покровськ. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

Захоплення Часового Яру російськими силами спростить їм подальшу окупацію Донецької області, йдеться в матеріалі Politico.

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війна в Україні Інститут вивчення війни
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