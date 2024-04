РФ не зможе досягти успіху на фронті найближчим часом: в ISW назвали причину

Російські окупанти змінили тактику наступальних дій на сході України. Однак, ворожі атаки навряд досягнуть кульмінації найближчим часом через проблеми з моральним духом серед особового складу російської армії. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Речник Національної гвардії України полковник Руслан Музичук повідомив, що останнім часом російські загарбники на сході України використовують невеликі групи, розділені на два загони, посилені бронетехнікою, для проведення наземних атак. Він зауважив, що раніше тактика ворога полягала в використанні великих підрозділів для штурмів.

За його словами, окупанти також використовують невеликі транспортні засоби без захисту для швидкого наближення до українських позицій і створення умов для наступної російської піхотної групи, що забезпечує ці позиції.

Музичук вказав, що українські безпілотники знищили приблизно 70% російської бронетехніки минулого тижня.

Пресофіцер з української 26-ї артилерійської бригади Олег Калашников також повідомив, що російські сили на Бахмутському напрямку утримуються від проведення наземних атак на рівні батальйонів через швидке виявлення їх українськими безпілотниками.

Він додав, що окупанти на Бахмутському напрямку стикаються з проблемою низького морального духу, а також використовують тактику загороджувальних загонів, щоб запобігти відступу своїх військових.

Аналітики наголошують, що за повідомленням російських джерел, військові РФ відчувають виснаження і стикаються з браком можливості для відпочинку, проте їм доводиться продовжувати бойові дії на захід від Авдіївки.

Аналітики зауважили, що раніше не завжди правильно оцінювали вплив низького морального духу і виснаження на російські наступальні операції, однак нинішня нестача матеріальних ресурсів в Україні може ускладнити оборону ЗСУ.

"ISW продовжує оцінювати, що можливості Росії використовувати вразливі місця України розширюватимуться, оскільки нестача матеріальних засобів в Україні зберігатиметься", — йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.