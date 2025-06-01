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Є загиблі та поранені: РФ вдарила ракетами по розташуванню навчального підрозділу ЗСУ

Юрій Берендій
1 червня 2025, 12:40оновлено 1 червня, 13:10
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Командування Сухопутних військ проведе службове розслідування для з'ясування всіх обставин та причин втрат серед особового складу, зазначили в ЗСУ.
Є загиблі та поранені: РФ вдарила ракетами по розташуванню навчального підрозділу ЗСУ
Росія завдала удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ вдарила по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ
  • Військові на момент обстрілу перебували в укриттях
  • Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих та понад 60 поранених

1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Внаслідок атаки є загиблі та поранені військові, повідомляють у командуванні Сухопутних військ.

Зазначається, що на момент удару не проводилися ані стройові заходи, ані масові збори. Після оголошення повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Усім постраждалим надають необхідну кваліфіковану медичну допомогу.

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"Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах ЗСУ зазначили, що якщо буде встановлено, що загибель чи поранення військовослужбовців стали наслідком дій або бездіяльності посадових осіб, винні понесуть сувору відповідальність.

Паралельно впроваджуються додаткові заходи безпеки для захисту життя і здоров’я особового складу в умовах ракетних і авіаційних ударів ворога по тилових територіях.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих", - резюмується у повідомленні.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська активність на фронті помітно зросла. Президент Володимир Зеленський повідомив, що найзапекліші бої тривають на Покровському, Лиманському та Куп’янському напрямках.

У Сумській області зафіксовано просування російських сил, окупанти прорвали нову ділянку українського кордону. Про це свідчать оновлені карти від аналітичного проєкту DeepState.

Станом на 31 травня російські війська, ймовірно, захопили щонайменше 18 населених пунктів в Україні за останній тиждень. Таку оцінку надає аналітик BILD із дослідження відкритих джерел Юліан Рьопке.

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Що відомо про Сухопутні війська України?

Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі.

Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

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