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Війна затягнеться: з'явився тривожний прогноз про терміни припинення вогню

Олексій Тесля
1 червня 2025, 17:29
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У нинішній ситуації війна дуже вигідна для Росії, адже її ВПК став локомотивом економіки.
ATACMS, Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов спрогнозував імовірний розвиток подій / Колаж: Главред, фото: УНІАН,

Важливе із заяв Снєгирьова:

  • У нинішній ситуації війна дуже вигідна для Росії
  • ВПК тягне за собою інші галузі в РФ, нівелюючи західні санкції

Незважаючи на санкції, військово-промисловий комплекс Російської Федерації продовжує працювати, про що свідчать удари РФ по Україні аеробалістичними та аеродинамічними засобами ураження, заявив військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

"У нинішній ситуації війна дуже вигідна для Росії, адже її військово-промисловий комплекс став локомотивом економіки. Розвиток ВПК тягне за собою інші галузі, дозволяючи частково нівелювати наслідки західних санкцій. Це, до речі, ще один аргумент на користь того, що війна може тривати ще деякий час", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, в Україні, на жаль, роль ВПК не настільки велика. Вітчизняний комплекс на 11-му році війни задовольняє потреби Сил оборони лише на 30%.

"У Росії заявили, що зупинили програму з розробки новітнього літака радіолокаційного дозору А-100 Прем'єр. Це літак, який на великій відстані виявляє цілі. Наразі в росіян є ще старі радянські літаки - А-50 і А-50У. Загальна чисельність може становити до 10 одиниць. Так от, проєкт, над яким працювали 15 років, поставлено на паузу, тому що немає можливостей отримувати західні компоненти", - пояснив він.

Співрозмовник зазначає, що такі літаки - вуха й очі російської протиповітряної оборони. І коли внаслідок операцій ГУР МО один А-50 було збито, а інший - пошкоджено на території Білорусі, росіяни опинилися перед викликом.

"Ба більше, проєкт літака Байкал, який мав замінити радянський "кукурузник" Ан-2, теж поставили на паузу. Росіяни з апломбом заявили, що, мовляв, нові літаки їм не потрібні, і вони літатимуть на "кукурузниках", і їх модернізуватимуть", - нагадав він.

Снєгирьов додав, що до того ж Росія провалила контракт з Індією з постачання зенітних ракетних комплексів С-400.

"Росіяни не в змозі виконати навіть міжнародні зобов'язання, не кажучи вже про модернізацію власної ППО. Загалом систему ППО Росії ми проаналізували - діра", - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Дмитра Снєгирьова:

Раніше повідомлялося про те, що в РФ було уражено понад 40 військових літаків. Атаковано військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново і Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

Нагадаємо, ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію. На заводі прогриміло п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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