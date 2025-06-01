Другий раунд переговорів у Стамбулі: у Reuters дізналися головні вимоги України

Основним положенням угоди має стати повне припинення бойових дій.

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У Стамбулі готують новий раунд переговорів / Колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини

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Основним положенням угоди має стати повне припинення бойових дій

Україна пропонує вжити заходів щодо недопущення повторення агресії РФ

З'явився повний текст документа, який Україна планує представити в Стамбулі 2 червня під час зустрічі з російською стороною.

За даними Reuters, основним положенням угоди має стати повне припинення бойових дій на землі, у повітрі та на морі, як обов'язкова умова для початку мирного діалогу.

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Також необхідні заходи зі зміцнення довіри включають вирішення гуманітарних проблем: негайне повернення всіх незаконно вивезених осіб, зокрема українських дітей, а також обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх". Росія також має звільнити всіх цивільних заручників.

Крім того, потрібні заходи щодо недопущення повторення агресії: мета - створення міцного підґрунтя для довгострокового миру і безпеки, з гарантією, що подібна агресія не повториться.

Безпека і суверенітет України

Зазначається, що Україна має отримати дієві гарантії безпеки, а до переговорів буде залучено міжнародну спільноту для контролю виконання домовленостей.

У документі зазначено, що Україні не будуть нав'язувати нейтральний статус. Країна зберігає право на євроатлантичну інтеграцію, включно з прагненням до вступу в ЄС і НАТО (в останньому випадку - за консенсусу членів Альянсу). Також не може бути обмежень на чисельність або розміщення ЗСУ і військ союзників на українській території.

Питання територій і санкцій

Уточнюється, що міжнародне співтовариство не визнає територіальних захоплень, здійснених Росією після 2014 року. Відправною точкою для переговорів слугує поточна лінія фронту, але територіальні питання обговорюються тільки після повного припинення вогню.

При цьому окремі санкції проти Росії можуть бути поступово зняті, але з можливістю їх автоматичного відновлення (механізм "snapback") у разі порушень. Заморожені російські активи або будуть використані на відновлення України, або залишаться заблокованими до виплати репарацій.

/ Главред

Реалізація угоди і саміт лідерів

Повне припинення всіх видів бойових дій щонайменше на 30 днів, з можливістю продовження кожні 30 днів, як необхідна умова для початку змістовних мирних переговорів.

За дотриманням режиму припинення вогню стежитиме міжнародна місія під керівництвом США за підтримки третіх країн.

Після першого етапу обміну полоненими в Стамбулі сторони продовжать обмін "всіх на всіх".

РФ зобов'язується безумовно повернути всіх українських дітей і громадян, вивезених з початку агресії, починаючи з лютого 2014 року, а також звільнити всіх цивільних бранців.

Лідери України та Росії мають особисто обговорити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання.

Основні теми, які можуть винести на обговорення:

Постійне припинення бойових дій, контроль і відповідальність за порушення

Гарантії безпеки та унеможливлення повторної агресії

Врегулювання територіальних питань

Економічні питання: компенсації, відновлення

Санкції за невиконання угоди

Укладення підсумкового мирного договору.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна запропонувала РФ умови припинення вогню. Інформацією поділився високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України. Про згоду приймати у Ватикані представників України і РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

Як писав Главред, раніше Андрій Єрмак розповів про можливі компроміси. Україна вимагатиме ясності під час майбутніх переговорів, підкреслив глава ОП.

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