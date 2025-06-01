РФ завдала безпрецедентного удару по Україні: які області постраждали

Про що йдеться у матеріалі:
- РФ завдала рекордного удару по Україні
- Під ударом опинились одразу 7 областей
У ніч на 1 червня, починаючи з 19:30 31 травня, російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши загалом 479 повітряних засобів ураження. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Унаслідок атаки зафіксовано влучання по 18 об'єктах у різних регіонах країни.
Зокрема, росіяни випустили:
- 472 ударні дрони типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних модифікацій з напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ (РФ);
- 3 балістичні ракети типу "Іскандер-М" або KN-23 з територій Курської та Воронезької областей;
- 4 крилаті ракети повітряного й наземного базування типу Х-101 та "Іскандер-К".
Зазначається, що основні удари були спрямовані на Харківську, Сумську, Житомирську, Одеську, Донецьку, Дніпропетровську та Запорізьку області.
Атаку відбивали сили авіації, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 13:30 1 червня, за попередніми даними, протиповітряна оборона знищила 385 ворожих цілей:
- 210 ударних дронів типу Shahed та інших безпілотників,
- 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К.
213 повітряних цілей було збито засобами вогневого ураження, ще 172 — виведено з ладу або заглушено засобами РЕБ.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях", - резюмували в Повітряних силах ЗСУ.
Удари по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 червня війська РФ завдали ракетного удару по одному з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ. Унаслідок атаки є загиблі й поранені військовослужбовці, повідомили в командуванні Сухопутних військ України.
Тієї ж ночі, 1 червня, армія РФ вдарила по критично важливому об'єкту інфраструктури в Запоріжжі, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Журнал The Economist раніше повідомляв, що у Росії на озброєнні перебуває близько 500 балістичних ракет. Однак керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що ця цифра занижена — насправді запас ракет у РФ значно більший, зокрема завдяки допомозі з боку Північної Кореї. За його словами, Росія також має достатню кількість крилатих ракет, а скупчення такого арсеналу свідчить про можливу підготовку до нової хвилі масованих ударів.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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