РФ завдала безпрецедентного удару по Україні: які області постраждали

РФ завдала рекордного удару по Україні із застосуванням майже 500 засобів ураження, зафіксовано влучання у 18 локаціях, зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

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Найбільше постраждали одразу 7 областей України Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Про що йдеться у матеріалі:

РФ завдала рекордного удару по Україні

Під ударом опинились одразу 7 областей

У ніч на 1 червня, починаючи з 19:30 31 травня, російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши загалом 479 повітряних засобів ураження. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Унаслідок атаки зафіксовано влучання по 18 об'єктах у різних регіонах країни.

Зокрема, росіяни випустили:

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472 ударні дрони типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних модифікацій з напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ (РФ);

3 балістичні ракети типу "Іскандер-М" або KN-23 з територій Курської та Воронезької областей;

4 крилаті ракети повітряного й наземного базування типу Х-101 та "Іскандер-К".

Зазначається, що основні удари були спрямовані на Харківську, Сумську, Житомирську, Одеську, Донецьку, Дніпропетровську та Запорізьку області.

Атаку відбивали сили авіації, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13:30 1 червня, за попередніми даними, протиповітряна оборона знищила 385 ворожих цілей:

210 ударних дронів типу Shahed та інших безпілотників,

3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К.

213 повітряних цілей було збито засобами вогневого ураження, ще 172 — виведено з ладу або заглушено засобами РЕБ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях", - резюмували в Повітряних силах ЗСУ.

/ Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 червня війська РФ завдали ракетного удару по одному з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ. Унаслідок атаки є загиблі й поранені військовослужбовці, повідомили в командуванні Сухопутних військ України.

Тієї ж ночі, 1 червня, армія РФ вдарила по критично важливому об'єкту інфраструктури в Запоріжжі, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Журнал The Economist раніше повідомляв, що у Росії на озброєнні перебуває близько 500 балістичних ракет. Однак керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що ця цифра занижена — насправді запас ракет у РФ значно більший, зокрема завдяки допомозі з боку Північної Кореї. За його словами, Росія також має достатню кількість крилатих ракет, а скупчення такого арсеналу свідчить про можливу підготовку до нової хвилі масованих ударів.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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