Потужна атака на авіабази РФ: чи знав Трамп про підготовку до нальоту дронів

Українські спецслужби запустили з вантажівок "рій" безпілотників для ударів по РФ.

https://glavred.net/world/moshchnaya-ataka-na-aviabazy-rf-znal-li-tramp-o-podgotovke-k-naletu-dronov-10669661.html Посилання скопійоване

Трамп не знав про підготовку до атаки на РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

На російських аеродромах прогриміли вибухи

Внаслідок атаки були пошкоджені російські стратегічні літаки

Трамп не знав про підготовку до спецоперації

Українські спецслужби знищили безпілотниками російські стратегічні бомбардувальники на кількох базах РФ. Американський президент Дональд Трампа не був попереджений заздалегідь про підготовку до атаки. Про це повідомляє Axios з посиланням на українського чиновника.

Атаковані літаки використовувались окупантами для авіаударів по українських містах. Вони були атаковані дронами з вантажівок, які таємно розмістили поблизу авіабаз.

відео дня

Удари по РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Мурманській області спалахнула пожежа на військовому аеродромі стратегічної авіації РФ "Оленья", де пролунали щонайменше десять вибухів. Також була атакована авіабаза "Біла". За попередніми оцінками, російські сили могли втратити понад 40 стратегічних бомбардувальників.

Згодом ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Внаслідок операції "Павутина" був уражений 41 літак. Операцію особисто контролював президент України та Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк і команда СБУ.

За інформацією джерел, усі учасники цієї унікальної операції вже тривалий час перебувають в Україні. Тому, якщо російська влада почне демонстративні затримання, це буде не більше ніж показова акція для власної аудиторії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред