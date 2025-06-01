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Серія катастроф у РФ: зруйновані мости, є загиблі — Україна розкрила план Кремля

Юрій Берендій
1 червня 2025, 12:00
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Підривами мостів Кремль намагається провести операцію "під чужим прапором" і знайти причину для зриву переговорів у Стамбулі, зазначив Коваленко.
Серія катастроф у РФ: зруйновані мости, є загиблі — Україна розкрила план Кремля
В Росії масово падають залізничні мости разом з потягами / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, Московська транспортна прокуратура

Про що йдеться у матеріалі:

  • В РФ відбулась серія катастроф - відомо про одразу кілька обвалів мостів, є загиблі та поранені
  • Кремль проводить операцію "Брянсько-Курський цукор"
  • Мета росіян - зірвати переговори у Стамбулі

У ніч на 1 червня в Росії сталися дві аварії на залізниці. Так, в Железногірському районі Курської області під час руху вантажного локомотива обвалився міст, а в Брянській області міст впав на пасажирський потяг "Климове – Москва", що призвело до загибелі семи людей і поранення ще 66. Причини обох інцидентів поки встановлюють, але офіційно повідомлено про "незаконне втручання в діяльність транспорту".

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram назвав ці інциденти "Брянсько-Курським цукром" і звернув увагу на їхню підозрілу синхронність. Події відбулися напередодні переговорів у Стамбулі щодо припинення вогню, куди Москва відправляє делегацію без повноважень і без жодних письмових пропозицій.

відео дня

"Складається враження, що Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин - з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з’являється спокуса показати нас "країною-терористом", щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області, триває на Сході", - сказав він.

Коваленко нагадує, що Росія вже застосовувала тактику "провокацій під чужим прапором". Зокрема, теракти в Рязані у 1999 році стали поштовхом для політичного злету Путіна. Нині ж, ймовірно, до подібної тактики повертаються знову, цього разу з метою впливу не на внутрішню аудиторію, а на міжнародну спільноту.

"Україна не має жодного мотиву зривати Стамбульський саміт. Навпаки, Україна давно погодилась на припинення вогню. Тому рельсова війна в стилі Другої світової - це аргумент для російської пропаганди, а не інструмент нашої політики", - резюмував він.

Вибухи в РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 травня у Владивостоку, поблизу бухти "Десантна", пролунали два сильні вибухи. За даними джерел РБК-Україна, це результат успішної операції ГУР.

У ніч на 31 травня вибухи сталися також у Курській області РФ, зокрема в місті Рильськ, яке зазнало ударів безпілотників. За попередньою інформацією, об'єктом атаки могло бути розташування російських військових, які, ймовірно, готувалися до перекидання на напрямок Сумської області України.

Крім того, в ніч на 29 травня у Підмосков’ї були чутні вибухи. Через появу безпілотників в регіоні аеропорт Внуково тимчасово припинив роботу.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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новини Росії війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Андрій Коваленко
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