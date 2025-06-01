Вибухи на Дніпропетровщині: у ЗСУ розкрили деталі прильоту по навчальному центру

У Збройних силах України повідомили про створення тимчасової комісії, яка займеться з'ясуванням причин інциденту.

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Ворог вдарив по навчальному центру ЗСУ / Колаж: Главред, фото УНІАН, міноборони РФ

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На момент оголошення тривоги особовий склад перебував в укриттях

РФ було застосовано ракетний комплекс Іскандер

Ракетного удару по позиції підрозділу Сухопутних військ Збройних сил України російські окупаційні війська завдали ракетою комплексу Іскандер.

Як наголосив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцева в коментарі Суспільному, на момент оголошення повітряної тривоги особовий склад перебував в укриттях.

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Він пояснив, що деякі військовослужбовці, імовірно, не встигли туди дістатися. За наявними даними, загинули 12 осіб, понад 60 дістали поранення.

У Збройних силах України повідомили про створення тимчасової комісії, яка займеться з'ясуванням причин і обставин трагічного інциденту.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев наголосив, що якщо під час розслідування буде встановлено відповідальність посадових осіб - незалежно від їхнього становища або заслуг - усі вони понесуть відповідне покарання.

/ Главред

Як уточнив Саранцев у коментарі РБК-Україна, удар припав на навчальний підрозділ, що дислокований у Дніпропетровській області.

"За попередньою інформацією, був застосований ракетний комплекс Іскандер, однак остаточні висновки зроблять експерти після вивчення місця удару", - додав він.

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила ракетами по розташуванню навчального підрозділу ЗСУ. Командування Сухопутних військ проведе службове розслідування для з'ясування всіх обставин і причин втрат серед особового складу, зазначили в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Полтаві. У результаті удару є багато загиблих і понад 200 поранених.

Як повідомляв раніше Главред, Повітряні Сили розкрили деталі атаки РФ на Полтаву. Тривога напередодні удару була оголошена саме через загрозу балістики, однак проблема в тому, що долітає вона за кілька хвилин у прикордонні з РФ області.

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Що відомо про Сухопутні війська України? Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

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