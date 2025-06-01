В Україні змінили умови нарахування житлових субсидій: хто може отримати

Названо умови для отримання житлових субсидій.

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Хто може отримати житлову субсидію / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні змінили умови отримання житлових субсидій

Зокрема, багатодітним сім’ям буде простіше отримати гроші

Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій. Багатодітним сім’ям буде простіше отримати гроші. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що умови отримання житлових субсидій змінюються таким категоріям сімей:

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дитячим будинкам сімейного типу;

прийомним сім’ям, до яких хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей, які залишилися без батьківського піклування, влаштована на виховання;

багатодітним сім’ям, в яких на момент звернення та під час отримання житлової субсидії проживають троє і більше дітей, та у яких хоча б одна дитина перебуває під опікою/піклуванням.

Також наведено випадки, коли для цих сімей будуть надаватися житлові субсидії:

купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, будівельних матеріалів, транспортних засобів тощо;

за наявності житлового приміщення, яке належить на правах власності, дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування;

за наявності у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка тимчасово або постійно влаштована в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищують 100 тис. гривень.

Житлова субсидія / Інфографіка: Главред

Субсидії в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні з 1 травня Пенсійний фонд почав автоматичний перегляд житлових субсидій, при цьому окремі категорії громадян отримають допомогу без додаткового звернення.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка скорочує бюрократичні процедури та розширює перелік осіб, які можуть претендувати на субсидію для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на оренду житла.

Крім того, міністр соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що програма житлових субсидій для українців доступна не тільки під час холодів - звернутися за субсидією до Пенсійного фонду можна в будь-який місяць року.

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Що таке субсидія? Субсидія - виплати, що надаються за рахунок державного або місцевого бюджету, а також виплати зі спеціальних фондів для юридичних і фізичних осіб, місцевих органів влади, інших держав.

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