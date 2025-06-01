У Трампа висунули вимоги до України та Росії

Ставлення Росії до своїх втрат трохи лякає, сказав Кіт Келлог.

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Україні та Росії треба піти на поступки - Келлог / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Головне із заяви Келлога:

РФ має показати свій проєкт мирного меморандуму

Україна і Росія мають бути готові до поступок

Ставлення РФ до своїх величезних втрат трохи лякає

Офіційні Київ і Москва мають бути готові до поступок у рамках перемовин. Росіяни показують нерозсудливу поведінку, оскільки досі не представили свій проєкт мирного меморандуму, а їхнє байдуже ставлення до своїх втрат лякає. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

В ефірі Fox News він розповів про те, що діалог між Україною та РФ має бути конструктивним. Проте російська сторона досі не виконала обіцянки щодо надання своєї версії мирного меморандуму.

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За словами дипломата, Трамп виклав "дуже розумний план", який було привезено з Лондона, але Москва повелася нерозсудливо, оскільки досі не передала свій документ.

"Ми розробили те, що я називаю технічним завданням (термін, який я використовую). Росіяни називають їх меморандумами. Ось як це виглядає", - каже Келлог.

США закликали сторони до поступок

За словами Келлога, прикладом конструктивного діалогу сторін стала домовленість про обмін полоненими.

"Усі мають бути готові до поступок. Наприклад, сказати: "Гаразд, я готовий відмовитися від цієї частини дискусії, щоб ми дійшли до кінцевого результату". І саме тут діалог має бути дуже важливим. Покажіть мені, що ви можете сказати: "Я готовий зробити цей важкий крок до зниження рівня насильства". І це було зроблено між Мединським і Умеровим з українського боку. І це було важливо. Я маю на увазі звільнення тисячі полонених з кожного боку", - сказав Келлог. Хто представляє США на переговорах з Україною та Росією / Інфографіка: Главред

"Це мене трохи лякає"

Також він акцентував увагу на тому, що Росія ставиться до своїх втрат на фронті з байдужістю.

"Якщо ми говоримо про українських і російських військових, загиблих і поранених - це понад 1,2 мільйона. Це приголомшлива цифра. Це те, що ми не можемо осягнути. Росіяни історично поглинали такі втрати, і оком не моргали. І це мене трохи лякає. Ми повинні зупинити це вбивство", - наголосив Кіт Келлог.

Перемовини України та Росії - новини:

Як повідомляв Главред, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі очікується другий раунд перемовин Києва і Москви. Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна очікує конкретики. Треба добитися припинення вогню.

Спецпредставник США Кіт Келлог вважає, що метою перемовин має стати повне припинення вогню. Потрібно розібратися з темами, де можливий компроміс, а де - ні.

Росія намагається затягнути перемовини, щоб надалі продовжити війну, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Окупанти наступатимуть, доки Україна не погодиться на умови Росії, або доки зможуть вести наступальні операції.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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