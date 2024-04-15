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Нова армія може з'явитися на фронті за 2 тижні: полковник - про наступ на Харків

Ангеліна Підвисоцька
15 квітня 2024, 19:01оновлено 15 квітня, 19:53
Посилення обстрілів на Харківщині може вказувати на те, що російські окупанти готуються до наступу.
російські окупанти, Харків
Російські окупанти можуть піти в наступ на Харків / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Російські окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Про це в інтерв'ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула.

"Наскільки мені відомо, на півночі Харківської області вже мало хто проживає. Втім, евакуація звідти дійсно може свідчити про те, що Росія готує ще одну спробу атаки на Харків. В експертному середовищі є різні думки щодо того, чи вдасться росіянам її здійснити. Серед західних фахівців існує думка, що Харків може бути одним із імовірних напрямків наступу", - сказав Притула.

Він додав, що для наступу на Харків Росії знадобиться ударне угруповання з щонайменше 100 тисяч окупантів. Такого угруповання на цьому напрямку немає і для його створення ворогу потрібен час.

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Водночас варто зазначити, що РФ готується до масштабної мобілізації. На місцевих підприємствах уже записують людей у резерв. У такий спосіб ворог зможе зібрати 200-тисячну армію і відправити в Україну всього за два тижні, каже полковник.

"І щоб мобілізувати, наприклад, 200-тисячну армію, потрібно не більше тижня. Залізничним транспортом таке угруповання можна перекинути на тисячу кілометрів. Усе залежить від роботи залізниць, але переміщення можна здійснити і за тиждень. Якщо росіяни почнуть щось робити, через два тижні можна буде побачити їхні рухи", - розповів Притула.

Полковник усе ж не вірить у те, що російські окупанти підуть у наступ на Харків. Він переконаний, що ворог посилюватиме свої атаки на півночі країни, бо в нього так у рази краще розвинена логістика.

"Серед експертів є припущення щодо наступу Росії на Харків, більшість із них дотримується точки зору, згідно з якою росіяни наступатимуть на східному фронті, де в них краща логістика, ніж на півночі від Харкова. Проблема не в переміщенні умовного 200-тисячного контингенту, а в наявності логістичного шляху для реалізації цього завдання. За умови існування маршрутів без різниці, куди перекидати війська - під Мозир, на захід від Києва, чи під Харків", - каже експерт.

Обстріл Харкова - останні новини за темою

Нагадаємо, що 9 квітня Росія вдарила по Харкову - є прильоти по підприємству, горять будівлі. Мер Ігор Терехов повідомив про два прильоти по центру міста і про кількох постраждалих людей від російської атаки. За даними Харківської ОДА, прилетіло по об'єкту промисловості.

РФ била ракетами по Харкову, є проблеми зі світлом. У ніч на 11 квітня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія запустила ракети, зокрема й "Кинджали". Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова та області.

РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський розповів про пошук можливості дати Харкову більше захисту неба. Він також зазначив, що ситуація в Харкові дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щодня атакують авіабомбами.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози

Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків.

Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь.

За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб".

Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Ходжес.

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