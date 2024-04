Зустріч Шольца та Сі: в ISW розкрили, чию сторону насправді підтримує Китай

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 квітня зустрівся із головою Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні. Під час зустрічі вони обговорювали також і війну в Україні та передумови для припинення її.

В звіті ISW зазначають, що Сі Цзіньпін продовжує позиціювати себе як нейтрального посередника. Однак на тлі збільшення співпраці з Росією, слова Китаю є радше спробою вберегти доступ до західних ринків. Під час зустрічі з Олафом Шольцем у Пекіні Сі Цзіньпін запропонував чотири принципи "відновлення миру" в Україні:

Як зазначають аналітики ISW, мова китайського президента є досить нейтральною, Сі не займає конкретну позицію. Очільник КНДР не бажає, аби китайсько-російське партнерство стало настільки глибоким, як того хоче Путін.

Сі Цзіньпін та інші офіційні особи Китаю також не називали війну в Україні "війною". Нещодавно різноманітні офіційні особи НАТО та США попередили, що Китай допомагає "підтримувати" російську оборонно-промислову базу. Країна постачає мікроелектроніку, оптику, верстати та ракетне паливо.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.