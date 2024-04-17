УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Зустріч Шольца та Сі: в ISW розкрили, чию сторону насправді підтримує Китай

Юлія Закрепа
17 квітня 2024, 13:10
Сі Цзіньпін запропонував свої чотири принципи "відновлення миру" в Україні.
Зустріч Шольца та Сі: в ISW розкрили, чию сторону насправді підтримує Китай
Шольц зустрівся із Сі Цзіньпінем / колаж: Главред, фото: УНІАН, Сіньхуа

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 квітня зустрівся із головою Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні. Під час зустрічі вони обговорювали також і війну в Україні та передумови для припинення її.

В звіті ISW зазначають, що Сі Цзіньпін продовжує позиціювати себе як нейтрального посередника. Однак на тлі збільшення співпраці з Росією, слова Китаю є радше спробою вберегти доступ до західних ринків. Під час зустрічі з Олафом Шольцем у Пекіні Сі Цзіньпін запропонував чотири принципи "відновлення миру" в Україні:

  • пріоритет миру та стабільності та "утримання від пошуку егоїстичної вигоди",
  • "уникання підливання масла у вогонь",
  • створення умов для миру,
  • зменшення негативного впливу на світову економіку та стабільність глобальних галузевих ланцюгів постачання.

Як зазначають аналітики ISW, мова китайського президента є досить нейтральною, Сі не займає конкретну позицію. Очільник КНДР не бажає, аби китайсько-російське партнерство стало настільки глибоким, як того хоче Путін.

відео дня

Сі Цзіньпін та інші офіційні особи Китаю також не називали війну в Україні "війною". Нещодавно різноманітні офіційні особи НАТО та США попередили, що Китай допомагає "підтримувати" російську оборонно-промислову базу. Країна постачає мікроелектроніку, оптику, верстати та ракетне паливо.

"Таким чином, загалом розпливчасті сигнали Сі Шольцу щодо України на тлі нібито посилення Китаєм підтримки Росії є, швидше за все, спробою зберегти доступ Китаю до європейських ринків шляхом залучення доброї волі Німеччини, ніж демонстрацією справжньої зацікавленості у сприянні припиненню російського вторгнення в Україну", - пишуть аналітики у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що Шольц поїде в Китай до Сі Цзіньпіна, щоб поговорити про війну в Україні. Окрім торговельних питань, на порядку денному переговорів також буде і повномасштабна війна в Україні. Для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера.

Під час зустрічі Шольц звернувся до Сі Цзіньпіна з важливим проханням. Канцлер ФРН Олаф Шольц попросив главу Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для припинення агресивної війни Володимира Путіна проти України.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сі Цзіньпін Олаф Шольц
Реклама

Головне за день

РФ готує нову масштабну провокацію проти України: у ГУР попередили українців

РФ готує нову масштабну провокацію проти України: у ГУР попередили українців

13:58 Україна
Зустріч Шольца та Сі: в ISW розкрили, чию сторону насправді підтримує Китай

Зустріч Шольца та Сі: в ISW розкрили, чию сторону насправді підтримує Китай

13:10 Світ
Кількість постраждалих різко зросла: в ОВА розповіли, чим РФ атакувала Чернігів

Кількість постраждалих різко зросла: в ОВА розповіли, чим РФ атакувала Чернігів

12:32 Україна
Всі головні новини

Популярне

Від Кіркорова : Анастасія Стоцька приголомшила новим фото своїх дітей 47275

"Від Кіркорова": Анастасія Стоцька приголомшила новим фото своїх дітей

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря 25010

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Мокрий сніг і температура -7 градусів: в Україну йде ще сильніше похолодання 10928

Мокрий сніг і температура -7 градусів: в Україну йде ще сильніше похолодання

РФ готує ракетні удари по Україні: названі цілі масованих атак 4618

РФ готує ракетні удари по Україні: названі цілі масованих атак

Останні новини

14:26

4 рослини відлякають гризунів: як позбутися щурів у саду дуже простим способом

14:25

Дмитро Monatik втретє стане батьком

14:22

Як прибрати шерсть домашніх тварин: експерти назвали 3 найкращі способи

14:05

Чому пірати пили ром: чи правдивий міф про морських розбійників

13:58

РФ готує нову масштабну провокацію проти України: у ГУР попередили українців

Атакували 3 ракетами: РФ завдала удару по центру Чернігова - є загиблі та пораненіАтакували 3 ракетами: РФ завдала удару по центру Чернігова - є загиблі та поранені
13:36

"Я б їх зжер": путініст Охлобистін порівняв онуків зі "шматочками м'яса"

13:34

Поплавський показав рідкісні фото свого сина і себе

13:28

Російські ДРГ заходять в Роботине: в ЗСУ розповіли, хто контролює село

13:25

Як правильно варити згущене молоко: ідеальний рецепт за 20 хвилин від відомого кухаря

Реклама
13:13

Навіщо заморожувати труси - ось що з ними станеться

13:10

Зустріч Шольца та Сі: в ISW розкрили, чию сторону насправді підтримує Китай

12:43

1+1 media повідомляє про атаку на супутникове мовлення України

12:39

Без допомоги США Харків ризикує стати другим Алеппо - мер міста

12:33

Свербить шкіра голови: лікар розкрив, чому насправді з'являється лупа

12:32

Кількість постраждалих різко зросла: в ОВА розповіли, чим РФ атакувала ЧернігівФото

12:29

"НАТО нічого не може надати": експерт оцінив перспективу членства України в НАТО

12:28

Максим Галкін показав погром у будинку після ювілею Алли Пугачової

12:10

РФ хоче обстрілами примусити городян їхати з Харкова - Bloomberg

12:05

Україну накриють заморозки: синоптик назвала дату

11:52

Знищили "жирну" ціль: в ГУР розкрили деталі пожежі на аеродромі в Самарі

Реклама
11:45

Кінець світу: Заворотнюк розповіла про моторошну ніч

11:36

10 загиблих та понад 20 постраждалих: Зеленський відреагував на удар по ЧерніговуФото

11:36

Наступ на Київ чи Харків навіть 300-тисячною армією стане обломом для РФ – Кузан

11:31

"Втратили 80% потужностей": у ДТЕК розповіли, що відбувається з енергетикою

11:28

Алла Пугачова вліпила зрадниці Лоліті - деталі

11:20

Навіщо француженки заливають соняшникову олію в раковину

11:09

Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на 300 млн євро

11:02

Під удар потрапили вертольоти та ППО: ЗСУ атакували Крим новою зброєю - ЗМІ

11:00

"Основа" борщу різко подорожчала: що відбувається з цінами на популярний овоч

10:47

Китайський гороскоп на завтра 18 квітня: Коні - будьте обережні, Свині - мститимуть

10:21

Закон про мобілізацію офіційно опубліковано: набуде чинності через місяць

10:20

РФ не зможе досягти успіху на фронті найближчим часом: в ISW назвали причину

09:59

Стала бабусею вперше: у "мами" Вєрки Сердючки народилася внучка

09:53

Платить гроші за вбивства українців: Симоньян злила зрадницю Любов Успенську

09:51

В Одесі прогриміли вибухи: окупанти атакували інфраструктуру

09:40

Ситуація критична: комітет розвідки США закликав негайно схвалити допомогу Києву

09:24

Гороскоп на завтра 18 квітня: Дівам - напружений день, Козерогам - підлість

09:22

За що українцям банки масово блокують картки: як не залишитися без грошей

08:44

Окупанти просунулися в Очеретиному Донецької області - Deep State

08:30

Церковне свято 18 квітня: що не можна робити у четвер Великого канону

Реклама
08:28

РФ шукає вразливі місця, під загрозою 1 млрд людей: у НАТО попередили про небезпеку

08:10

Важливі для України новини від СШАПогляд

07:37

Республіканці в Конгресі хочуть відставки Джонсона через військову допомогу Україні - WSJ

07:25

Знайти шарф у джунглях за 8 секунд зможуть одиниці: оптична ілюзія для найкмітливіших

06:47

У Криму прогриміли вибухи: у Джанкої горить військовий аеродром - ЗМІ

06:10

Путін віддав наказ захопити Часів Яр: що потрібно знатиПогляд

05:00

Влупив майже 7-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

04:30

РФ готує ракетні удари по Україні: названі цілі масованих атак

04:00

Джонні Депп кардинально змінив імідж: що сталося

03:41

"Втратимо ще 4 міста": полковник ЗСУ оцінив наслідки окупації Часового Яру

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти