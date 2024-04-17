Зустріч Шольца та Сі: в ISW розкрили, чию сторону насправді підтримує Китай

Сі Цзіньпін запропонував свої чотири принципи "відновлення миру" в Україні.

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Шольц зустрівся із Сі Цзіньпінем / колаж: Главред, фото: УНІАН, Сіньхуа

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 квітня зустрівся із головою Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні. Під час зустрічі вони обговорювали також і війну в Україні та передумови для припинення її.

В звіті ISW зазначають, що Сі Цзіньпін продовжує позиціювати себе як нейтрального посередника. Однак на тлі збільшення співпраці з Росією, слова Китаю є радше спробою вберегти доступ до західних ринків. Під час зустрічі з Олафом Шольцем у Пекіні Сі Цзіньпін запропонував чотири принципи "відновлення миру" в Україні:

пріоритет миру та стабільності та "утримання від пошуку егоїстичної вигоди",

"уникання підливання масла у вогонь",

створення умов для миру,

зменшення негативного впливу на світову економіку та стабільність глобальних галузевих ланцюгів постачання.

Як зазначають аналітики ISW, мова китайського президента є досить нейтральною, Сі не займає конкретну позицію. Очільник КНДР не бажає, аби китайсько-російське партнерство стало настільки глибоким, як того хоче Путін.

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Сі Цзіньпін та інші офіційні особи Китаю також не називали війну в Україні "війною". Нещодавно різноманітні офіційні особи НАТО та США попередили, що Китай допомагає "підтримувати" російську оборонно-промислову базу. Країна постачає мікроелектроніку, оптику, верстати та ракетне паливо.

"Таким чином, загалом розпливчасті сигнали Сі Шольцу щодо України на тлі нібито посилення Китаєм підтримки Росії є, швидше за все, спробою зберегти доступ Китаю до європейських ринків шляхом залучення доброї волі Німеччини, ніж демонстрацією справжньої зацікавленості у сприянні припиненню російського вторгнення в Україну", - пишуть аналітики у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що Шольц поїде в Китай до Сі Цзіньпіна, щоб поговорити про війну в Україні. Окрім торговельних питань, на порядку денному переговорів також буде і повномасштабна війна в Україні. Для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера.

Під час зустрічі Шольц звернувся до Сі Цзіньпіна з важливим проханням. Канцлер ФРН Олаф Шольц попросив главу Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію для припинення агресивної війни Володимира Путіна проти України.

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