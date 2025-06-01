Відповідь на наступ РФ: відомо, чи може Україна добитись перелому на фронті

Політолог каже, що Україна може створити неприємності Росії.

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Чи можуть ЗСУ контратакувати / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ОК "Захід"

Головне із заяви політолога:

Наразі у ЗСУ немає перспективи кардинально змінити ситуацію на фронті

У війні на виснаження в України слабші позиції

України може контратакувати, але це будуть бої місцевого значення

Свого часу Москву приголомшила Курська операція ЗСУ, яка сплутала противнику карти. Але чи може Україна завадити наступу Росії зараз? Про це на чаті в Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Курська операція вдарила по міфологемі про те, що "ЗСУ на межі, а фронт ось-ось завалиться". Тоді всі побачили, що у ЗСУ є ще й резерви, і боєздатні частини, які можуть завдати серйозного удару. Якби це була рейдова операція, під час якої ми б ударили, зайшли і відійшли, можна було б аплодувати, але оскільки все затягнулося і трансформувалося в дев'ятимісячне сидіння в Курській області, не маючи нормальних фортифікацій і достатньої кількості резервів, це перетворилося на авантюру", - сказав він.

За його словами, поки немає перспективи кардинального перевороту "дошки", який міг би змінити стратегічний баланс сил.

"У війні на виснаження у нас слабші позиції, незважаючи на санкційний режим і допомогу партнерів. Адже стан економіки і демографії від самого початку говорив про те, що до війни на виснаження Україна не готова. Але три роки ми протрималися. Благо, що надходила військова і фінансова допомога. Але всьому приходить кінець. На жаль, зміна політичної кон'юнктури в США і криза в економіці країн Євросоюзу ставлять нас у вкрай вразливу позицію", - зауважив Золотарьов.

Він також додав, що безумовно, контратакувати Україна може. Але це, швидше, будуть бої місцевого значення. А ось бої оперативно-тактичного рівня навряд чи будуть: для цього потрібні десятки тисяч військовослужбовців і сотні одиниць техніки, а такого вільного ресурсу зараз немає.

"Україна може створити неприємності Росії, але домогтися стратегічного перелому за нинішнього рівня можливостей і підтримки – ні", - підсумував політолог.

Дивіться відео, в якому Андрій Золотарьов розповів про те, як Путін грає на почуттях Трампа, до якого вибору штовхають Україну США, і чи можливий крах Росії:

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що російські війська продовжують штурмувати позиції українських сил на кордоні Сумської області. Ворог діє активніше на окремих напрямках, використовуючи невеликі піхотні підрозділи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на українському фронті збільшилась російська активність. Найбільш серйозні бої фіксуються на Покровському, Лиманському, Куп'янському напрямках.

Водночас, дані проєкту DeepState свідчать про те, що росіяни окупували територію площею 3 кілометри на кордоні Сумської області та рухаються звідти до селища Олександрія.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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